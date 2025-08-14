Видео
Главная Новости дня Трамп против включения НАТО в гарантии безопасности для Украины

Трамп против включения НАТО в гарантии безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 14:36
Гарантия безопасности для Украины — Трамп против включения НАТО
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины. Это важный аргумент для России.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после видеоконференции с Трампом, передает Le Monde.

Читайте также:

Позиция Трампа относительно НАТО в гарантиях безопасности

Макрон рассказал, что Трамп четко выразил позицию по поводу того, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины, ведь это "важный аргумент для России".

"Президент Трамп четко выразил это именно такими словами. Он даже сказал вещи, которые очень важны для меня: тот факт, что НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности, и мы знаем, что это сильный аргумент, особенно для российской стороны", — поделился президент Франции.

В то же время американский лидер считает, что США и все союзники должны войти в эти гарантии.

Кроме того, Макрон добавил, что во время встречи с Путиным на Аляске Трамп хочет добиться прекращения огня.

"Мы поддерживаем эту инициативу, так же как и обмен пленными и освобождение детей", — глава Франции.

Напомним, 13 августа Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.

В то же время Politico сообщало, какие гарантии безопасности предлагает для Украины Трамп. Президент подчеркнул, что они не будут предусматривать прямых поставок оружия или военных со стороны Вашингтона.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
