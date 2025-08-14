Видео
Главная Новости дня Путин собирается пойти на сделку по Украине, — Трамп

Путин собирается пойти на сделку по Украине, — Трамп

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 17:38
Переговоры на Аляске — Трамп считает, что Путин готов к соглашению о завершении войны в Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучил свои ожидания от встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома считает, что в Кремле готовы к договоренностям, однако сомневается в немедленном прекращении огня со стороны РФ.

Об этом он заявил в интервью Fox News Radio в четверг, 14 августа.

Читайте также:

Трамп считает, что Путин готов к соглашению

Накануне саммита американский президент заявил о том, что стремится достичь мира в Украине и будет представлять интересы "многих людей, которых убивают".

"Я еду туда, представляя многих людей, особенно тех, кого убивают без надобности, пять-семь тысяч солдат каждую неделю. Они не американцы, но это жизни, души. Я остановил шесть войн в этом году. Знаете, это должно было быть легко, но так никогда не бывает. Это оказалось, пожалуй, самым сложным. Я остановил одну, которая длилась 35 лет, одну в Конго с Руандой 31 год, а эта длится 3,5 года. Я не доволен. Это бессмысленно, и я собираюсь это остановить", — сказал Трамп.

Президент США считает, что в Кремле уже готовы к заключению договоренностей, в частности, из-за влияния санкций. Однако, при этом Трамп не уверен, что Россия прекратит огонь сразу после встречи.

"Знаете, я не уверен, что мы достигнем немедленного прекращения огня, но думаю, что это произойдет. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", — сказал Трамп.

Кроме того, он считает, что завтрашняя встреча на Аляске должна стать шагом к следующим переговорам. После саммита Трамп пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому о проведении следующей встречи, уже с его участием.

"Завтра мы встретимся, а дальше проведем вторую встречу, чтобы договориться", — добавил американский президент.

Трамп сообщил, что сейчас рассматривают три возможные локации для следующей встречи. Если удастся достичь договоренностей с Путиным, он сразу позвонит Зеленскому и лидерам европейских стран. В то же время президент США подчеркнул, что в случае неудачных переговоров он не планирует звонить никому.

"Существует 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной и в этом случае я вернусь к управлению страной", — сказал американский лидер.

На вопрос о возможности проведения совместной пресс-конференции с Путиным Трамп ответил, что такой вопрос пока не обсуждали.

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему против участия Владимира Зеленского в саммите на Аляске.

Напомним, накануне встречи с Трампом Путин сделал заявление относительно войны в Украине.

россия США владимир путин Дональд Трамп война в Украине встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
