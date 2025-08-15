В Алясці масштабна операція секретної служби напередодні візиту Путіна та Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

В Анкориджі, штат Аляска, триває безпрецедентна підготовка до п’ятничного саміту між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним. Через оголошення про зустріч лише тиждень тому Секретна служба США за лічені дні організувала масштабну операцію із залученням сотень агентів, техніки та транспорту з усіх куточків країни. Саміт відбудеться на об’єднаній базі Елмендорф-Річардсон — найбільшому військовому об’єкті Аляски з контрольованим повітряним простором і посиленою охороною, що дозволяє повністю закрити доступ стороннім.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

В Анкориджі ажіотаж із житлом та орендою авто

Рієлтори та готелі міста, де в розпал туристичного сезону і так бракує місць, масово отримують запити від Секретної служби, а також від російської делегації. Відомо, що в Анкориджі через дефіцит номерів і орендованих авто довелося доставляти позашляховики та інше майно літаками.

За протоколом Держдепартаменту, організація зустрічі будується на принципі дзеркальної взаємності: кількість агентів, розташування перекладачів, розмір і кількість кімнат очікування — усе буде однаковим для обох лідерів.

"Жодна зі сторін не відчинятиме двері іншої сторони та не сідатиме в автомобілі іншої. Якщо 10 американських агентів будуть розміщені біля кімнати для переговорів, 10 російських агентів стоятимуть з іншого боку. Усі будуть зіставлені тіло за тілом, пістолет за пістолетом", — розповіло анонімне джерело для Bloomberg.

Російська охорона відповідатиме за пересування Путіна всередині свого кільця безпеки, тоді як зовнішнє периметральне прикриття забезпечить Секретна служба.

Зараз у центрі Анкориджа вже видно численні кордони, патрулі, закриті для доступу паркінги та перекриті маршрути. Кожен рух кортежів Трампа і Путіна відпрацьовується до дрібниць, щоб зберегти дистанцію між ними та гарантувати захист.

Окрім того, агенти виконуватимуть й іншу важливу роботу: від охорони віцепрезидента Джей Ді Венса у Великій Британії та підготовки до Генасамблеї ООН у Нью-Йорку до забезпечення безпеки колишніх президентів США.

Нагадаємо, російський спецборт із Володимиром Путіним на борту уже вилетів до Аляски.

Тим часом ЗМІ припустили, що може запропонувати Дональд Трамп Володимиру Путіну на переговорах.

А джерела WSJ заявили, що Дональд Трамп виступив проти запрошення Володимира Зеленського на Аляску з кількох причин.