Главная Новости дня Секретная служба США развернула масштабную операцию на Аляске

Секретная служба США развернула масштабную операцию на Аляске

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 08:01
В Аляске масштабная операция секретной службы накануне визита Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

В Анкоридже, штат Аляска, продолжается беспрецедентная подготовка к пятничному саммиту между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Из-за объявления о встрече всего неделю назад Секретная служба США за считанные дни организовала масштабную операцию с привлечением сотен агентов, техники и транспорта со всех уголков страны. Саммит состоится на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон — крупнейшем военном объекте Аляски с контролируемым воздушным пространством и усиленной охраной, что позволяет полностью закрыть доступ посторонним.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

В Анкоридже ажиотаж с жильем и арендой авто

Риелторы и гостиницы города, где в разгар туристического сезона и так не хватает мест, массово получают запросы от Секретной службы, а также от российской делегации. Известно, что в Анкоридже из-за дефицита номеров и арендованных авто пришлось доставлять внедорожники и другое имущество самолетами.

По протоколу Госдепартамента, организация встречи строится на принципе зеркальной взаимности: количество агентов, расположение переводчиков, размер и количество комнат ожидания — все будет одинаковым для обоих лидеров.

"Ни одна из сторон не будет открывать двери другой стороны и не будет садиться в автомобили другой. Если 10 американских агентов будут размещены возле комнаты для переговоров, 10 российских агентов будут стоять с другой стороны. Все будут сопоставлены тело за телом, пистолет за пистолетом", — рассказал анонимный источник для Bloomberg.

Российская охрана будет отвечать за передвижение Путина внутри своего кольца безопасности, тогда как внешнее периметральное прикрытие обеспечит Секретная служба.

Сейчас в центре Анкориджа уже видны многочисленные кордоны, патрули, закрытые для доступа паркинги и перекрытые маршруты. Каждое движение кортежей Трампа и Путина отрабатывается до мелочей, чтобы сохранить дистанцию между ними и гарантировать защиту.

Кроме того, агенты будут выполнять и другую важную работу: от охраны вице-президента Джей Ди Вэнса в Великобритании и подготовки к Генассамблее ООН в Нью-Йорке до обеспечения безопасности бывших президентов США.

Напомним, российский спецборт с Владимиром Путиным на борту уже вылетел на Аляску.

Между тем СМИ предположили, что может предложить Дональд Трамп Владимиру Путину на переговорах.

А источники WSJ заявили, что Дональд Трамп выступил против приглашения Владимира Зеленского на Аляску по нескольким причинам.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
