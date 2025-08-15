В Аляске масштабная операция секретной службы накануне визита Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

В Анкоридже, штат Аляска, продолжается беспрецедентная подготовка к пятничному саммиту между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Из-за объявления о встрече всего неделю назад Секретная служба США за считанные дни организовала масштабную операцию с привлечением сотен агентов, техники и транспорта со всех уголков страны. Саммит состоится на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон — крупнейшем военном объекте Аляски с контролируемым воздушным пространством и усиленной охраной, что позволяет полностью закрыть доступ посторонним.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

В Анкоридже ажиотаж с жильем и арендой авто

Риелторы и гостиницы города, где в разгар туристического сезона и так не хватает мест, массово получают запросы от Секретной службы, а также от российской делегации. Известно, что в Анкоридже из-за дефицита номеров и арендованных авто пришлось доставлять внедорожники и другое имущество самолетами.

По протоколу Госдепартамента, организация встречи строится на принципе зеркальной взаимности: количество агентов, расположение переводчиков, размер и количество комнат ожидания — все будет одинаковым для обоих лидеров.

"Ни одна из сторон не будет открывать двери другой стороны и не будет садиться в автомобили другой. Если 10 американских агентов будут размещены возле комнаты для переговоров, 10 российских агентов будут стоять с другой стороны. Все будут сопоставлены тело за телом, пистолет за пистолетом", — рассказал анонимный источник для Bloomberg.

Российская охрана будет отвечать за передвижение Путина внутри своего кольца безопасности, тогда как внешнее периметральное прикрытие обеспечит Секретная служба.

Сейчас в центре Анкориджа уже видны многочисленные кордоны, патрули, закрытые для доступа паркинги и перекрытые маршруты. Каждое движение кортежей Трампа и Путина отрабатывается до мелочей, чтобы сохранить дистанцию между ними и гарантировать защиту.

Кроме того, агенты будут выполнять и другую важную работу: от охраны вице-президента Джей Ди Вэнса в Великобритании и подготовки к Генассамблее ООН в Нью-Йорке до обеспечения безопасности бывших президентов США.

