Переговори на Алясці 15 серпня — Трамп зробив інтригуючий допис

Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі за кілька годин перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, "ставки дуже високі".

Про це Дональд Трамп написав на Truth Social.

Реклама

Читайте також:

Інтригуючий допис Трампа

"Ставки високі", — написав Трамп.

Скриншот допису Дональда Трампа

Він зробив цей допис за вісім годин до початку зустрічі з Путіним на Алясці.

Нагадаємо, 15 серпня близько 22:30 на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Президент США заявив, що розстелить російському диктатору червону доріжку.

Водночас Sky News повідомляє, що Путін знає слабкі місця Трампа. Він є "майстром переговорів", який займається цим багато часу.