Трамп зробив інтригуючий допис перед зустріччю з Путіним

Трамп зробив інтригуючий допис перед зустріччю з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 14:23
Переговори на Алясці 15 серпня — Трамп зробив інтригуючий допис
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі за кілька годин перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, "ставки дуже високі".

Про це Дональд Трамп написав на Truth Social

Інтригуючий допис Трампа

"Ставки високі", — написав Трамп.

Скриншот допису Дональда Трампа

Він зробив цей допис за вісім годин до початку зустрічі з Путіним на Алясці.

Нагадаємо, 15 серпня близько 22:30 на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Президент США заявив, що розстелить російському диктатору червону доріжку

Водночас Sky News повідомляє, що Путін знає слабкі місця Трампа. Він є "майстром переговорів", який займається цим багато часу.

володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
