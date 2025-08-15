Переговори на Алясці 15 серпня — Трамп зробив інтригуючий допис

Трамп зробив інтригуючий допис перед зустріччю з Путіним
Дата публікації: 15 серпня 2025 14:23
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS
Президент США Дональд Трамп зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі за кілька годин перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, "ставки дуже високі".
Про це Дональд Трамп написав на Truth Social.
Інтригуючий допис Трампа
"Ставки високі", — написав Трамп.
Він зробив цей допис за вісім годин до початку зустрічі з Путіним на Алясці.
Нагадаємо, 15 серпня близько 22:30 на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Президент США заявив, що розстелить російському диктатору червону доріжку.
Водночас Sky News повідомляє, що Путін знає слабкі місця Трампа. Він є "майстром переговорів", який займається цим багато часу.
