Зустріч Трампа та Путіна — для російського диктатора розстелять червону доріжу

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп особисто зустріне російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Очікується, що йому розстелять червону доріжку.

Про це повідомляє NBC News у пʼятницю, 15 серпня.

Реклама

Читайте також:

Червона доріжка для Путіна

Два високопоставлені чиновники адміністрації США повідомили, що Трамп розстелить для Путіна червоний килим. Він планує особисто його зустріти після прибуття.

За словами чиновників, наразі точні подробиці та сценарій зустрічі не затверджені.

Крім того, вони зазначили, що Трамп не планує дзвонити Президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам напередодні зустрічі з Трампом.

Нагадаємо, ЗМІ пишуть, що Путін намагатиметься переконати Трампа, що найшвидший шлях до миру в Україні — це "угода на умовах Росії".

Раніше посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Трампа та закликала його памʼятати про Україну.