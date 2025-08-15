Посол ЄС закликала Трампа пам’ятати про мир для України

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: росЗМІ

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова звернулася до Сполучених Штатів Америки та Дональда Трампа напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. За її словами, Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну.

Про це Катаріна Матернова написала в Facebook.

"Поки світ з надією дивиться на Аляску, сподіваючись на перемирʼя, росіяни продовжують, як завжди. Вбивають цивільних", — зазначила Матернова.

Вона нагадала про російський удар по Херсонщині, внаслідок якого загинуло семеро людей, а ще девʼять отримали поранення. Окупанти зруйнували понад сто будинків. Коли рятувальники виносили тіла загиблих, то російський дрон знову завдав удару, поранивши трьох офіцерів.

Переговори на Алясці

Матернова зауважила, що всі екзистенційні питання щодо майбутнього України та закінчення війни повинна вирішувати Україна. За її словами, необхідні гарантії безпеки, інакше Путін знову атакує.

Вона наголосила, що гордість та стійкість українців вражають, хоча на початку великої війни стверджували, що країна зможе протриматися лише декілька днів.

"Україна хоче миру — але не за будь-яку ціну.

Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп памʼятатимуть про це завтра. В імʼя сьогоднішніх українських жертв — і всіх інших, загиблих під час російських атак", — додала Матернова.

Допис Матернової. Фото: скриншот

Нагадаємо, на переговорах на Алясці будуть присутні лише Трамп, Путін та їхні перекладачі.

А в Анкориджі відбувся масштабний мітинг в підтримку України перед переговорами лідера США та російського диктатора 15 серпня.