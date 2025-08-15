Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Посол ЄС в Україні звернулася до США перед зустріччю з Путіним

Посол ЄС в Україні звернулася до США перед зустріччю з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 09:47
Посол ЄС закликала Трампа пам’ятати про мир для України
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: росЗМІ

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова звернулася до Сполучених Штатів Америки та Дональда Трампа напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. За її словами, Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну.

Про це Катаріна Матернова написала в Facebook.

Реклама
Читайте також:

Російські атаки

"Поки світ з надією дивиться на Аляску, сподіваючись на перемирʼя, росіяни продовжують, як завжди. Вбивають цивільних", — зазначила Матернова.

Вона нагадала про російський удар по Херсонщині, внаслідок якого загинуло семеро людей, а ще девʼять отримали поранення. Окупанти зруйнували понад сто будинків. Коли рятувальники виносили тіла загиблих, то російський дрон знову завдав удару, поранивши трьох офіцерів.

Переговори на Алясці

Матернова зауважила, що всі екзистенційні питання щодо майбутнього України та закінчення війни повинна вирішувати Україна. За її словами, необхідні гарантії безпеки, інакше Путін знову атакує.

Вона наголосила, що гордість та стійкість українців вражають, хоча на початку великої війни стверджували, що країна зможе протриматися лише декілька днів.

"Україна хоче миру — але не за будь-яку ціну.
Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп памʼятатимуть про це завтра. В імʼя сьогоднішніх українських жертв — і всіх інших, загиблих під час російських атак", — додала Матернова.

null
Допис Матернової. Фото: скриншот

Нагадаємо, на переговорах на Алясці будуть присутні лише Трамп, Путін та їхні перекладачі.

А в Анкориджі відбувся масштабний мітинг в підтримку України перед переговорами лідера США та російського диктатора 15 серпня.

Європейський союз США війна Дональд Трамп Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації