Главная Новости дня Посол ЕС в Украине обратилась к США перед встречей с Путиным

Посол ЕС в Украине обратилась к США перед встречей с Путиным

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 09:47
Посол ЕС призвала Трампа помнить о мире для Украины
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: росСМИ

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова обратилась к Соединенным Штатам Америки и Дональду Трампу накануне его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. По ее словам, Украина хочет мира, но не любой ценой.

Об этом Катарина Матернова написала в Facebook.

Читайте также:

Российские атаки

"Пока мир с надеждой смотрит на Аляску, надеясь на перемирие, россияне продолжают как всегда. Убивают гражданских", — отметила Матернова.

Она напомнила о российском ударе по Херсонщине, в результате которого погибли семь человек, а еще девять получили ранения. Оккупанты разрушили более ста домов. Когда спасатели выносили тела погибших, то российский дрон снова нанес удар, ранив трех офицеров.

Переговоры на Аляске

Матернова отметила, что все экзистенциальные вопросы относительно будущего Украины и окончания войны должна решать Украина. По ее словам, необходимы гарантии безопасности, иначе Путин снова атакует.

Она подчеркнула, что гордость и стойкость украинцев поражают, хотя в начале большой войны утверждали, что страна сможет продержаться всего несколько дней.

"Украина хочет мира — но не любой ценой.
Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв — и всех других, погибших во время российских атак", — добавила Матернова.

Пост Матерновой. Фото: скриншот

Напомним, на переговорах на Аляске будут присутствовать только Трамп, Путин и их переводчики.

А в Анкоридже состоялся масштабный митинг в поддержку Украины перед переговорами лидера США и российского диктатора 15 августа.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
