Яка головна ціль Путіна на переговорах з Трампом — аналіз ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін точно знає, як мають пройти переговори з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Він є "майстром переговорів", який займається цим багато часу.

Про це пише Sky News у пʼятницю, 15 серпня.

Переговори Трампа з Путіним

Журналіст Айвор Беннетт зазначив, що кінцева мета Путіна — це переконати Трампа, що найшвидший шлях до миру — "угода на умовах Росії".

"Але він не може це так представити. Йому доведеться створити враження, що він йде на поступки, бо знає, що американський президент не може втратити тут обличчя. Йому має бути що показати з цього саміту", — пише він.

Беннет припустив, що цим "чимось" може бути обіцянка зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. За його словами, це може бути невиразна обіцянка з певними умовами, яку Білий дім може називати прогресом, а насправді буде недосяжною.

"Я очікую, що російський президент спробує зіграти на прагненні Трампа до швидкого вирішення конфлікту та його бажанні приписати собі цю заслугу", — пише Беннетт.

Журналіст вважає, що Путін спробує "спокусити Трампа різними підсолоджувачами", якщо він стане на бік Росії. Зокрема, може йтися про угоди щодо рідкісноземельних ресурсів та спільні проєкти в Арктиці, а також угоду про контроль над ядерними озброєннями.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ключовою темою переговорів Трампа та Путіна буде припинення війни в Україні.

За інформацією ЗМІ, російський диктатор та лідер США могли домовитися про певні аспекти перемовин заздалегідь.