Головна Новини дня Путін міг заздалегідь узгодити певні питання з Трампом — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 10:19
Трамп міг заздалегідь домовитися з Путіним щодо перемир'я в Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Уже незабаром Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться на військовій базі в Алясці, щоб провести перші особисті переговори. Головними темами саміту стануть війна в Україні та контроль над озброєннями. Втім, з'явилась інформація, що лідери країн домовилися за певні аспекти заздалегідь.

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні зустрічі Трамп заявив, що вірить у готовність Путіна укласти угоду щодо України, хоча визнав, що жодних гарантій на це він дати не може. 

Путін, своєю чергою, похвалив "щирі зусилля" США у спробах зупинити війну. Джерело, наближене до Кремля, повідомило Reuters, що сторони "нібито досягли попередньої, хоча й розмитої, згоди". За словами співрозмовника, певні умови можуть бути узгоджені вже цієї п’ятниці, 15 серпня. 

"Схоже, що завтра (сьогодні, 15 сернпня, — Ред.) будуть узгоджені деякі умови, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити через тиск санкцій", — повідомило анонімне джерело з Кремля. 

Попри це, аналітики застерігають, що Кремль може використати домовленості для зміцнення своїх позицій. На думку директора програми "Демократична стійкість" Центру європейського політичного аналізу Сема Гріна, Путін може погодитися хіба на формальне перемир’я, яке дозволить зберегти контроль над поточною ситуацією на фронті.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що потенційно Дональд Трамп може запропонувати Володимиру Путіну на переговорах. Інші ЗМІ припускають, що Трамп може просувати територіальні поступки від України на користь Росії. 

Примітно, що США тимчасово зняли санкції з Росії на час переговорів, але Трамп пригрозив Кремлю наслідками за відмову закінчити війну.  

Тим часом на Алясці розгорнули масштабну операцію Секретної служби США для організації охорони обох лідерів, також відомо графік зустрічей. 

 

володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска перемир'я
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
