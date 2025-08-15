Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин мог заранее согласовать некоторые вопросы с Трампом — СМИ

Путин мог заранее согласовать некоторые вопросы с Трампом — СМИ

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:19
Трамп мог заранее договориться с Путиным о перемирии в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Уже вскоре Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на военной базе в Аляске, чтобы провести первые личные переговоры. Главными темами саммита станут война в Украине и контроль над вооружениями. Впрочем, появилась информация, что лидеры стран договорились об определенных аспектах заранее.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Трамп считает, что с Путиным удастся достичь определенных договоренностей

Накануне встречи Трамп заявил, что верит в готовность Путина заключить соглашение по Украине, хотя признал, что никаких гарантий на это он дать не может.

Путин, в свою очередь, похвалил "искренние усилия" США в попытках остановить войну. Источник, приближенный к Кремлю, сообщил Reuters, что стороны "якобы достигли предварительного, хотя и размытого, согласия". По словам собеседника, определенные условия могут быть согласованы уже в эту пятницу, 15 августа.

"Похоже, что завтра (сегодня, 15 августа, — Ред.) будут согласованы некоторые условия, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать из-за давления санкций", — сообщил анонимный источник из Кремля.

Несмотря на это, аналитики предостерегают, что Кремль может использовать договоренности для укрепления своих позиций. По мнению директора программы "Демократическая устойчивость" Центра европейского политического анализа Сэма Грина, Путин может согласиться разве на формальное перемирие, которое позволит сохранить контроль над текущей ситуацией на фронте.

Напомним, в СМИ появилась информация, что потенциально Дональд Трамп может предложить Владимиру Путину на переговорах. Другие СМИ предполагают, что Трамп может продвигать территориальные уступки от Украины в пользу России.

Примечательно, что США временно сняли санкции с России на время переговоров, но Трамп пригрозил Кремлю последствиями за отказ закончить войну.

Тем временем на Аляске развернули масштабную операцию Секретной службы США для организации охраны обоих лидеров, также известен график встреч.

 

владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска перемирие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации