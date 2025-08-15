Трамп мог заранее договориться с Путиным о перемирии в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Уже вскоре Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на военной базе в Аляске, чтобы провести первые личные переговоры. Главными темами саммита станут война в Украине и контроль над вооружениями. Впрочем, появилась информация, что лидеры стран договорились об определенных аспектах заранее.

Трамп считает, что с Путиным удастся достичь определенных договоренностей

Накануне встречи Трамп заявил, что верит в готовность Путина заключить соглашение по Украине, хотя признал, что никаких гарантий на это он дать не может.

Путин, в свою очередь, похвалил "искренние усилия" США в попытках остановить войну. Источник, приближенный к Кремлю, сообщил Reuters, что стороны "якобы достигли предварительного, хотя и размытого, согласия". По словам собеседника, определенные условия могут быть согласованы уже в эту пятницу, 15 августа.

"Похоже, что завтра (сегодня, 15 августа, — Ред.) будут согласованы некоторые условия, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать из-за давления санкций", — сообщил анонимный источник из Кремля.

Несмотря на это, аналитики предостерегают, что Кремль может использовать договоренности для укрепления своих позиций. По мнению директора программы "Демократическая устойчивость" Центра европейского политического анализа Сэма Грина, Путин может согласиться разве на формальное перемирие, которое позволит сохранить контроль над текущей ситуацией на фронте.

Напомним, в СМИ появилась информация, что потенциально Дональд Трамп может предложить Владимиру Путину на переговорах. Другие СМИ предполагают, что Трамп может продвигать территориальные уступки от Украины в пользу России.

Примечательно, что США временно сняли санкции с России на время переговоров, но Трамп пригрозил Кремлю последствиями за отказ закончить войну.

Тем временем на Аляске развернули масштабную операцию Секретной службы США для организации охраны обоих лидеров, также известен график встреч.