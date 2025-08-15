Какая главная цель Путина на переговорах с Трампом — анализ СМИ

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин точно знает, как должны пройти переговоры с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Он является "мастером переговоров", который занимается этим много времени.

Об этом пишет Sky News в пятницу, 15 августа.

Переговоры Трампа с Путиным

Журналист Айвор Беннетт отметил, что конечная цель Путина — это убедить Трампа, что самый быстрый путь к миру — "сделка на условиях России".

"Но он не может это так представить. Ему придется создать впечатление, что он идет на уступки, потому что знает, что американский президент не может потерять здесь лицо. Ему должно быть что показать с этого саммита", — пишет он.

Беннет предположил, что этим "чем-то" может быть обещание встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, это может быть невнятное обещание с определенными условиями, которое Белый дом может называть прогрессом, а на самом деле будет недостижимым.

"Я ожидаю, что российский президент попытается сыграть на стремлении Трампа к быстрому решению конфликта и его желании приписать себе эту заслугу", — пишет Беннетт.

Журналист считает, что Путин попытается "соблазнить Трампа различными подсластителями", если он станет на сторону России. В частности, речь может идти о соглашениях по редкоземельным ресурсам и совместных проектах в Арктике, а также соглашение о контроле над ядерными вооружениями.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой темой переговоров Трампа и Путина будет прекращение войны в Украине.

По информации СМИ, российский диктатор и лидер США могли договориться об определенных аспектах переговоров заранее.