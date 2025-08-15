Трамп і Путін зустрінуться на Алясці для обговорення припинення вогню

Марко Рубіо. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю проведе зустріч із російським правителем Володимиром Путіним на Алясці, головною темою якої стане спроба зупинити бойові дії в Україні. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, попри надії на швидке припинення вогню, повне врегулювання війни вимагатиме значно більше часу і складних переговорів.

Про це 15 серпня повідомляє Reuters.

Переговори з фокусом на припиненні вогню

Президент Дональд Трамп, за словами державного секретаря США Марко Рубіо, сподівається на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним досягти домовленості про зупинення бойових дій в Україні.

"Для досягнення миру, я думаю, ми всі визнаємо, що доведеться обговорити гарантії безпеки. Треба буде обговорити... територіальні суперечки та претензії", — сказав Рубіо під час брифінгу у Держдепартаменті.

Він підкреслив, що ці питання стануть частиною масштабної мирної угоди, але першим кроком має стати припинення вогню.

"Я думаю, що президент сподівається досягти певного припинення бойових дій, щоб ці розмови могли відбутися", — наголосив він.

Чому припинення боїв критично важливе

Рубіо зауважив, що чим довше триває війна, тим складніше її завершити.

"І навіть зараз, коли я говорю... на полі бою відбуваються зміни, які впливають на те, що одна сторона сприймає як важіль впливу. Тож це реальність безперервних бойових дій, тому припинення вогню є таким критичним", — пояснив він.

За його словами, результат переговорів стане зрозумілим уже в перший день зустрічі.

"Подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії. Ми хочемо, щоб настав мир. Ми зробимо все можливе, щоб його досягти, але зрештою, домовлятися про нього будуть Україна та Росія", — зазначив Рубіо.

Швидка підготовка й особиста мотивація

Держсекретар розповів, що зустріч готували у стислі терміни. Він зазначив, що Трамп уже чотири рази телефонував Путіну і "вважав за важливе зараз поговорити з ним особисто, подивитися йому в очі та з'ясувати, що можливо, а що ні".

"Він бачить можливість поговорити про досягнення миру. Він збирається цим займатися, і ми завтра дізнаємося, як сказав Президент, на самому початку цієї зустрічі, чи щось можливо, чи ні. Ми сподіваємося, що так", — додав Рубіо.

Нагадаємо, що 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Рубіо вважає, що ця подія не є дипломатичною перемогою Кремля і не повинна розглядатися як прояв поступок з боку Вашингтона.

