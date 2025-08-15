Трамп и Путин встретятся на Аляске для обсуждения прекращения огня

США огласили цель переговоров Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет встречу с российским правителем Владимиром Путиным на Аляске, главной темой которой станет попытка остановить боевые действия в Украине. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что, несмотря на надежды на быстрое прекращение огня, полное урегулирование войны потребует значительно больше времени и сложных переговоров.
Об этом 15 августа сообщает Reuters.
Переговоры с фокусом на прекращении огня
Президент Дональд Трамп, по словам государственного секретаря США Марко Рубио, надеется на встрече с президентом России Владимиром Путиным достичь договоренности об остановке боевых действий в Украине.
"Для достижения мира, я думаю, мы все признаем, что придется обсудить гарантии безопасности. Надо будет обсудить... территориальные споры и претензии", — сказал Рубио во время брифинга в Госдепартаменте.
Он подчеркнул, что эти вопросы станут частью масштабного мирного соглашения, но первым шагом должно стать прекращение огня.
"Я думаю, что президент надеется достичь определенного прекращения боевых действий, чтобы эти разговоры могли состояться", — подчеркнул он.
Почему прекращение боев критически важно
Рубио отметил, что чем дольше длится война, тем сложнее ее завершить.
"И даже сейчас, когда я говорю... на поле боя происходят изменения, которые влияют на то, что одна сторона воспринимает как рычаг влияния. Поэтому это реальность продолжающихся боевых действий, поэтому прекращение огня является таким критическим", — пояснил он.
По его словам, результат переговоров станет понятным уже в первый день встречи.
"Посмотрим, как пройдут переговоры. Мы полны надежды. Мы хотим, чтобы наступил мир. Мы сделаем все возможное, чтобы его достичь, но в конце концов, договариваться о нем будут Украина и Россия", — отметил Рубио.
Быстрая подготовка и личная мотивация
Госсекретарь рассказал, что встречу готовили в сжатые сроки. Он отметил, что Трамп уже четыре раза звонил Путину и "считал важным сейчас поговорить с ним лично, посмотреть ему в глаза и выяснить, что возможно, а что нет".
"Он видит возможность поговорить о достижении мира. Он собирается этим заниматься, и мы завтра узнаем, как сказал Президент, в самом начале этой встречи, возможно ли что-то или нет. Мы надеемся, что да", — добавил Рубио.
