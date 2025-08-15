Встреча Трампа и Путина — для российского диктатора расстелят красную дорожку

Трамп расстелит для Путина красную дорожку, — NBC
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лично встретит российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Ожидается, что ему расстелят красную дорожку.
Об этом сообщает NBC News в пятницу, 15 августа.
Красная дорожка для Путина
Двое высокопоставленных чиновников администрации США сообщили, что Трамп расстелит для Путина красный ковер. Он планирует лично его встретить по прибытии.
По словам чиновников, пока точные подробности и сценарий встречи не утверждены.
Кроме того, они отметили, что Трамп не планирует звонить Президенту Украины Владимиру Зеленскому или европейским лидерам накануне встречи с Трампом.
Напомним, СМИ пишут, что Путин будет пытаться убедить Трампа, что самый быстрый путь к миру в Украине — это "сделка на условиях России".
Ранее посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась к Трампу и призвала его помнить об Украине.
