Встреча Трампа и Путина — для российского диктатора расстелят красную дорожку

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лично встретит российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Ожидается, что ему расстелят красную дорожку.

Об этом сообщает NBC News в пятницу, 15 августа.

Красная дорожка для Путина

Двое высокопоставленных чиновников администрации США сообщили, что Трамп расстелит для Путина красный ковер. Он планирует лично его встретить по прибытии.

По словам чиновников, пока точные подробности и сценарий встречи не утверждены.

Кроме того, они отметили, что Трамп не планирует звонить Президенту Украины Владимиру Зеленскому или европейским лидерам накануне встречи с Трампом.

Напомним, СМИ пишут, что Путин будет пытаться убедить Трампа, что самый быстрый путь к миру в Украине — это "сделка на условиях России".

Ранее посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась к Трампу и призвала его помнить об Украине.