Переговоры на Аляске 15 августа — Трамп сделал интригующее сообщение

Трамп сделал интригующее сообщение перед встречей с Путиным
Президент США Дональд Трамп сделал интригующее сообщение в своей соцсети за несколько часов перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, "ставки очень высоки".
Об этом Дональд Трамп написал на Truth Social.
Интригующее сообщение Трампа
"Ставки высокие", — написал Трамп.
Он сделал это сообщение за восемь часов до начала встречи с Путиным на Аляске.
Напомним, 15 августа около 22:30 на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент США заявил, что расстелит российскому диктатору красную дорожку.
В то же время Sky News сообщает, что Путин знает слабые места Трампа. Он является "мастером переговоров", который занимается этим много времени.
