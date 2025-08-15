Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп сделал интригующее сообщение перед встречей с Путиным

Трамп сделал интригующее сообщение перед встречей с Путиным

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 14:23
Переговоры на Аляске 15 августа — Трамп сделал интригующее сообщение
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп сделал интригующее сообщение в своей соцсети за несколько часов перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, "ставки очень высоки".

Об этом Дональд Трамп написал на Truth Social.

Реклама
Читайте также:

Интригующее сообщение Трампа

"Ставки высокие", — написал Трамп.

null
Скриншот сообщения Дональда Трампа

Он сделал это сообщение за восемь часов до начала встречи с Путиным на Аляске.

Напомним, 15 августа около 22:30 на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент США заявил, что расстелит российскому диктатору красную дорожку.

В то же время Sky News сообщает, что Путин знает слабые места Трампа. Он является "мастером переговоров", который занимается этим много времени.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации