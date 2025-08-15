Переговоры на Аляске 15 августа — Трамп сделал интригующее сообщение

Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп сделал интригующее сообщение в своей соцсети за несколько часов перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, "ставки очень высоки".

Об этом Дональд Трамп написал на Truth Social.

Интригующее сообщение Трампа

"Ставки высокие", — написал Трамп.

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Он сделал это сообщение за восемь часов до начала встречи с Путиным на Аляске.

Напомним, 15 августа около 22:30 на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент США заявил, что расстелит российскому диктатору красную дорожку.

В то же время Sky News сообщает, что Путин знает слабые места Трампа. Он является "мастером переговоров", который занимается этим много времени.