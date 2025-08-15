Видео
Главная Новости дня Трамп вылетел на Аляску

Трамп вылетел на Аляску

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 15:12
Встреча на Аляске - самолет Трампа уже вылетел
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где у него сегодня запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Тема переговоров: завершение войны в Украине.

Что известно о встрече?

Сегодня состоится первая личная встреча Трампа и Путина с июня 2021 года. Она запланирована на 22:30 по киевскому времени.

На переговорах будут присутствовать только Трамп и Путин, а также переводчики. Затем состоится двусторонний обед с их делегациями.

Состав делегации США

В делегацию США вошли:

  • государственный секретарь Марко Рубио;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Лутник;
  • специальный посланник Стив Уиткофф;
  • пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт;
  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • начальник аппарата Сьюзи Уайлс;
  • заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Состав делегации России

Состав российской делегации на Аляске:

  • помощник Путина Юрий Ушаков;
  • специальный посланник Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • министр обороны Андрей Белоусов;
  • министр финансов Антон Силуанов.

Ожидается, что лидер Штатов вернется в Вашингтон утром 16 августа.

Напомним, Трамп уже сделал интригующее сообщение в своей соцсети.

Тем временем на Аляске развернули масштабную операцию Секретной службы США для организации охраны обоих лидеров, также известен график встреч.

Министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что сегодняшняя встреча Трампа и Путина является важным "первым шагом".

владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
