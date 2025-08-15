Встреча на Аляске - самолет Трампа уже вылетел

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где у него сегодня запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Тема переговоров: завершение войны в Украине.

Что известно о встрече?

Сегодня состоится первая личная встреча Трампа и Путина с июня 2021 года. Она запланирована на 22:30 по киевскому времени.

На переговорах будут присутствовать только Трамп и Путин, а также переводчики. Затем состоится двусторонний обед с их делегациями.

Состав делегации США

В делегацию США вошли:

государственный секретарь Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

специальный посланник Стив Уиткофф;

пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

начальник аппарата Сьюзи Уайлс;

заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Состав делегации России

Состав российской делегации на Аляске:

помощник Путина Юрий Ушаков;

специальный посланник Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев;

министр иностранных дел Сергей Лавров;

министр обороны Андрей Белоусов;

министр финансов Антон Силуанов.

Ожидается, что лидер Штатов вернется в Вашингтон утром 16 августа.

