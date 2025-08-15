Гарантії для України — Трамп зробив заяву

Трамп зробив заяву щодо гарантій безпеки для України
Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним зробив заяву щодо гарантій безпеки для України. Водночас він виключив можливість вступу України до НАТО.
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.
Хто може надати гарантії безпеки Україні?
Відповідаючи на запитання щодо гарантій безпеки для України, Дональд Трамп повідомив, що їх можуть забезпечувати європейські країни. Проте не НАТО.
"Можливо, з Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО, бо це не станеться... Знаєте, є речі, які просто неможливі", — заявив він.
Нагадаємо, Трамп вже вилетів на Аляску. Зустріч запланована на 22:30 за київським часом.
Президент США вже зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі.
Тим часом на Алясці розгорнули масштабну операцію Секретної служби США для організації охорони обох лідерів, також відомо графік зустрічей.
