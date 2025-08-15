Відео
Головна Новини дня Трамп зробив заяву щодо гарантій безпеки для України

Трамп зробив заяву щодо гарантій безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 15:44
Гарантії для України — Трамп зробив заяву
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним зробив заяву щодо гарантій безпеки для України. Водночас він виключив можливість вступу України до НАТО.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Читайте також:

Хто може надати гарантії безпеки Україні?

Відповідаючи на запитання щодо гарантій безпеки для України, Дональд Трамп повідомив, що їх можуть забезпечувати європейські країни. Проте не НАТО. 

"Можливо, з Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО, бо це не станеться... Знаєте, є речі, які просто неможливі", — заявив він.

Нагадаємо, Трамп вже вилетів на Аляску. Зустріч запланована на 22:30 за київським часом.

Президент США вже зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі.

Тим часом на Алясці розгорнули масштабну операцію Секретної служби США для організації охорони обох лідерів, також відомо графік зустрічей.

володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска війна в Україні
