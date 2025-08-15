Гарантии для Украины — Трамп сделал заявление

Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины. В то же время он исключил возможность вступления Украины в НАТО.
Кто может предоставить гарантии безопасности Украине?
Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, Дональд Трамп сообщил, что их могут обеспечивать европейские страны. Однако не НАТО.
"Возможно, с Европой и другими странами. Не в форме НАТО, потому что это не произойдет... Знаете, есть вещи, которые просто невозможны", — заявил он.
Напомним, Трамп уже вылетел на Аляску. Встреча запланирована на 22:30 по киевскому времени.
Президент США уже сделал интригующее сообщение в своей соцсети.
Тем временем на Аляске развернули масштабную операцию Секретной службы США для организации охраны обоих лидеров, также известен график встреч.
Читайте Новини.LIVE!