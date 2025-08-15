Видео
Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 15:44
Гарантии для Украины — Трамп сделал заявление
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины. В то же время он исключил возможность вступления Украины в НАТО.

Кто может предоставить гарантии безопасности Украине?

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, Дональд Трамп сообщил, что их могут обеспечивать европейские страны. Однако не НАТО.

Читайте также:

"Возможно, с Европой и другими странами. Не в форме НАТО, потому что это не произойдет... Знаете, есть вещи, которые просто невозможны", — заявил он.

Напомним, Трамп уже вылетел на Аляску. Встреча запланирована на 22:30 по киевскому времени.

Президент США уже сделал интригующее сообщение в своей соцсети.

Тем временем на Аляске развернули масштабную операцию Секретной службы США для организации охраны обоих лидеров, также известен график встреч.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
