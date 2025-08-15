Відео
Головна Новини дня Бомбардувальник пролетів під час зустрічі Трампа і Путіна — відео

Бомбардувальник пролетів під час зустрічі Трампа і Путіна — відео

Дата публікації: 15 серпня 2025 23:13
B-2 Spirit і F-22 пролетіли над місцем зустрічі Трампа та Путіна — відео
Бомбардувальник B-2 Spirit і винищувачі F-22 у небі над Аляскою. Фото: кадр з відео

Під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до військової бази Ельмендорф-Річардсон на Алясці стався показовий момент. Над місцем зустрічі з президентом США Дональдом Трампом пролетів стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit у супроводі чотирьох винищувачів п’ятого покоління F-22 Raptor.

Про це повідомили американські ЗМІ і оприлюднили відео.

Читайте також:

Над головами Путіна та Трампа пролетів стратегічний бомбардувальник

B-2 Spirit є одним із найпотужніших літаків у світі, здатним непомітно долати системи ППО та нести ядерну зброю. За даними ЗМІ, саме цей літак брав участь у місії з ліквідації ядерної програми Ірану, розташованої у добре захищених підземних бункерах.

Маневр над місцем переговорів став символічним сигналом військової могутності США та нагадуванням про їхній стратегічний арсенал. 

Нагадаємо, на Алясці перед Путіним вистелили аеродром червоною доріжкою. Вона пролягала уздовж лінії літаків F-22 Raptor, що призначені спеціально для офіційної зустрічі лідерів.

Раніше Трамп озвучив свої очікування від розмови з Путіним. Він також попередив, у якому випадку готовий припинити переговори.

володимир путін Дональд Трамп Аляска винищувач візит
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
