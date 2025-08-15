Видео
Бомбардировщик пролетел во время встречи Трампа и Путина — видео



Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 23:13
B-2 Spirit и F-22 пролетели над местом встречи Трампа и Путина — видео
Бомбардировщик B-2 Spirit и истребители F-22 в небе над Аляской. Фото: кадр из видео

Во время визита российского диктатора Владимира Путина на военную базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске произошел показательный момент. Над местом встречи с президентом США Дональдом Трампом пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Об этом сообщили американские СМИ и обнародовали видео.

Над головами Путина и Трампа пролетел стратегический бомбардировщик

B-2 Spirit является одним из самых мощных самолетов в мире, способным незаметно преодолевать системы ПВО и нести ядерное оружие. По данным СМИ, именно этот самолет участвовал в миссии по ликвидации ядерной программы Ирана, расположенной в хорошо защищенных подземных бункерах.

Маневр над местом переговоров стал символическим сигналом военной мощи США и напоминанием об их стратегическом арсенале.

Напомним, на Аляске перед Путиным выстелили аэродром красной дорожкой. Она пролегала вдоль линии самолетов F-22 Raptor, предназначенных специально для официальной встречи лидеров.

Ранее Трамп озвучил свои ожидания от разговора с Путиным. Он также предупредил, в каком случае готов прекратить переговоры.

владимир путин Дональд Трамп Аляска истребитель визит
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
