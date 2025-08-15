Переговори на Алясці — Трамп озвучив очікування від зустрічі з Путіним

Трамп озвучив очікування від зустрічі з Путіним на Алясці
Президент США Дональд Трамп озвучив свої очікування від зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Американський лідер бачить лише два варіанти розвитку подій.
Про це він заявив дорогою до Анкориджу (Аляска) в інтерв’ю телеканалу Fox News у п'ятницю, 15 серпня.
Очікування Трампа від зустрічі з Путіним
Президент Америки позитивно налаштований на зустріч із очільником Кремля та вважає, що у Білого дому є достатньо ресурсів для впливу.
Однак, у випадку, якщо Путін не буде готовий до укладання угод про мир в Україні, Трамп має намір швидко закінчити зустріч.
"Думаю, у нас все вийде дуже добре… Наша країна процвітає. Ми б'ємо економічні рекорди… Ми отримуємо трильйони доларів з тарифів. Ми летимо на зустріч з Путіним на Алясці. Гадаю, все пройде добре, а якщо ні — швидко повернусь додому", — сказав Трамп.
Раніше президент США заявив про те, що очікує негайного припинення вогню одразу після саміту на Алясці.
А також стало відомо, що Путін везе на саміт карту Донеччини із відміченими шляхами ДРГ.
