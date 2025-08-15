Переговори на Алясці — Трамп озвучив очікування від зустрічі з Путіним

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучив свої очікування від зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Американський лідер бачить лише два варіанти розвитку подій.

Про це він заявив дорогою до Анкориджу (Аляска) в інтерв’ю телеканалу Fox News у п'ятницю, 15 серпня.

Очікування Трампа від зустрічі з Путіним

Президент Америки позитивно налаштований на зустріч із очільником Кремля та вважає, що у Білого дому є достатньо ресурсів для впливу.

Однак, у випадку, якщо Путін не буде готовий до укладання угод про мир в Україні, Трамп має намір швидко закінчити зустріч.

"Думаю, у нас все вийде дуже добре… Наша країна процвітає. Ми б'ємо економічні рекорди… Ми отримуємо трильйони доларів з тарифів. Ми летимо на зустріч з Путіним на Алясці. Гадаю, все пройде добре, а якщо ні — швидко повернусь додому", — сказав Трамп.

Раніше президент США заявив про те, що очікує негайного припинення вогню одразу після саміту на Алясці.

А також стало відомо, що Путін везе на саміт карту Донеччини із відміченими шляхами ДРГ.