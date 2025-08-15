Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп озвучив очікування від зустрічі з Путіним на Алясці

Трамп озвучив очікування від зустрічі з Путіним на Алясці

Ua en ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 20:12
Переговори на Алясці — Трамп озвучив очікування від зустрічі з Путіним
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучив свої очікування від зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Американський лідер бачить лише два варіанти розвитку подій.

Про це він заявив дорогою до Анкориджу (Аляска) в інтерв’ю телеканалу Fox News у п'ятницю, 15 серпня.

Реклама
Читайте також:

Очікування Трампа від зустрічі з Путіним

Президент Америки позитивно налаштований на зустріч із очільником Кремля та вважає, що у Білого дому є достатньо ресурсів для впливу.

Однак, у випадку, якщо Путін не буде готовий до укладання угод про мир в Україні, Трамп має намір швидко закінчити зустріч.

"Думаю, у нас все вийде дуже добре… Наша країна процвітає. Ми б'ємо економічні рекорди… Ми отримуємо трильйони доларів з тарифів. Ми летимо на зустріч з Путіним на Алясці. Гадаю, все пройде добре, а якщо ні — швидко повернусь додому", — сказав Трамп.

Раніше президент США заявив про те, що очікує негайного припинення вогню одразу після саміту на Алясці.

А також стало відомо, що Путін везе на саміт карту Донеччини із відміченими шляхами ДРГ.

США володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації