Головна Новини дня Путін везе на Аляску карту Донеччини — хоче обдурити Трампа

Путін везе на Аляску карту Донеччини — хоче обдурити Трампа

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 18:42
Що Путін везе Трампу в США
Володимир Путін з картою. Ілюстративне фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін везе президенту США Дональду Трампу карту Донеччини, де будуть відмічені шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп. Він представить її Трампу під час зустрічі на Алясці.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у п’ятницю, 15 серпня.

Скриншот допису Андрія Коваленка у Telegram

Який задум росіян

Зазначається, що карту підготував начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов.

"Задум росіян  переконувати США, що просування ДРГ демонструють здатність армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, нібито в них все вже вирішено. Звісно ж, ніхто не планує уточнювати, де ДРГ по три-п'ять людей, а де питання закріплення та утримання ділянок фронту", — йдеться в повідомленні.

Проте Коваленко зазначив, що насправді ситуація на фронті складна, і у росіян немає можливості швидко дійти до Краматорська і Словʼянська. І також вони не окупували Покровськ, і Костянтинівку, які в їх планах мали б бути захоплені ще в 2024.

"Втім, годувати брехнею американців Путін справді планує", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні о 22:00 відбудеться зустріч Трампа та Путіна

Трамп зробив заяву щодо гарантій безпеки для України, водночас він виключив можливість вступу України до НАТО.

володимир путін Дональд Трамп Донецька область окупанти війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
