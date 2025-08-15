Що Путін везе Трампу в США

Володимир Путін з картою. Ілюстративне фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін везе президенту США Дональду Трампу карту Донеччини, де будуть відмічені шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп. Він представить її Трампу під час зустрічі на Алясці.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у п’ятницю, 15 серпня.

Скриншот допису Андрія Коваленка у Telegram

Який задум росіян

Зазначається, що карту підготував начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов.

"Задум росіян — переконувати США, що просування ДРГ демонструють здатність армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, нібито в них все вже вирішено. Звісно ж, ніхто не планує уточнювати, де ДРГ по три-п'ять людей, а де питання закріплення та утримання ділянок фронту", — йдеться в повідомленні.

Проте Коваленко зазначив, що насправді ситуація на фронті складна, і у росіян немає можливості швидко дійти до Краматорська і Словʼянська. І також вони не окупували Покровськ, і Костянтинівку, які в їх планах мали б бути захоплені ще в 2024.



"Втім, годувати брехнею американців Путін справді планує", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні о 22:00 відбудеться зустріч Трампа та Путіна.

Трамп зробив заяву щодо гарантій безпеки для України, водночас він виключив можливість вступу України до НАТО.