Что Путин везет Трампу в США

Российский диктатор Владимир Путин везет президенту США Дональду Трампу карту Донетчины, где будут отмечены пути продвижения диверсионно-разведывательных групп. Он представит ее Трампу во время встречи на Аляске.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в пятницу, 15 августа.

Какой замысел россиян

Отмечается, что карту подготовил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"Замысел россиян — убеждать США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них все уже решено. Конечно же, никто не планирует уточнять, где ДРГ по три-пять человек, а где вопрос закрепления и удержания участков фронта", — говорится в сообщении.

Однако Коваленко отметил, что на самом деле ситуация на фронте сложная, и у россиян нет возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска. И также они не оккупировали Покровск, и Константиновку, которые в их планах должны были бы быть захваченные еще в 2024.



"Впрочем, кормить ложью американцев Путин действительно планирует", — добавил он.

Напомним, сегодня в 22:00 состоится встреча Трампа и Путина.

Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины, в то же время он исключил возможность вступления Украины в НАТО.