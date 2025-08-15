Видео
Путин везет на Аляску карту Донетчины — хочет обмануть Трампа

Путин везет на Аляску карту Донетчины — хочет обмануть Трампа

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 18:42
Что Путин везет Трампу в США
Владимир Путин с картой. Иллюстративное фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин везет президенту США Дональду Трампу карту Донетчины, где будут отмечены пути продвижения диверсионно-разведывательных групп. Он представит ее Трампу во время встречи на Аляске.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в пятницу, 15 августа.

допис Коваленка
Скриншот сообщения Андрея Коваленко в Telegram

Какой замысел россиян

Отмечается, что карту подготовил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"Замысел россиян  убеждать США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них все уже решено. Конечно же, никто не планирует уточнять, где ДРГ по три-пять человек, а где вопрос закрепления и удержания участков фронта", — говорится в сообщении.

Однако Коваленко отметил, что на самом деле ситуация на фронте сложная, и у россиян нет возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска. И также они не оккупировали Покровск, и Константиновку, которые в их планах должны были бы быть захваченные еще в 2024.

"Впрочем, кормить ложью американцев Путин действительно планирует", — добавил он.

Напомним, сегодня в 22:00 состоится встреча Трампа и Путина.

Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины, в то же время он исключил возможность вступления Украины в НАТО.

владимир путин Дональд Трамп Донецкая область оккупанты война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
