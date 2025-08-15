Зустріч на Алясці — Трамп зідзвонився з Лукашенком

Трамп поговорив з Лукашенком перед самітом на Алясці
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Дзвінок відбувся 15 серпня, за кілька годин до саміту на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомив Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Розмова Трампа і Лукашенка 15 серпня
Перед зустріччю з Путіним на Алясці, Трамп провів телефонну розмову з Лукашенком. Він заявив, що діалог був "чудовим" і очільник США чекає зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі.
"У мене відбулася чудова розмова з шановним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка було подякувати йому за звільнення 16 ув'язнених. Ми також обговорюємо питання про звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже доброю", — написав Трамп.
За його словами, президенти обговорили багато тем, зокрема, візит Путіна на Аляску. Очільник США наголосив, що "з нетерпінням чекає" на зустріч з Лукашенком у майбутньому та подякував йому за увагу до цього питання.
Зазначимо, що був перший прямий контакт між Трампом і Лукашенком.
Як відомо, в червні Мінськ відвідав спецпосланник Трампа Кіт Келлог. Після цього Лукашенко звільнив групу політв’язнів включно з одним із лідерів білоруської опозиції Сергієм Тихановським.
Нагадаємо, під час сьогоднішніх переговорів на Алясці Трамп вимагатиме від Путіна припинення вогню. Він вважає, що це "буде жестом доброї волі з боку Росії".
Також у Білому домі назвали склад делегації США на Алясці. Вона вже вирушила на саміт з Росією.
