Зустріч на Алясці — Трамп зідзвонився з Лукашенком

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Дзвінок відбувся 15 серпня, за кілька годин до саміту на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомив Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Розмова Трампа і Лукашенка 15 серпня

Перед зустріччю з Путіним на Алясці, Трамп провів телефонну розмову з Лукашенком. Він заявив, що діалог був "чудовим" і очільник США чекає зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі.

"У мене відбулася чудова розмова з шановним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка було подякувати йому за звільнення 16 ув'язнених. Ми також обговорюємо питання про звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже доброю", — написав Трамп.

За його словами, президенти обговорили багато тем, зокрема, візит Путіна на Аляску. Очільник США наголосив, що "з нетерпінням чекає" на зустріч з Лукашенком у майбутньому та подякував йому за увагу до цього питання.

Скриншот допису Дональда Трампа

Зазначимо, що був перший прямий контакт між Трампом і Лукашенком.



Як відомо, в червні Мінськ відвідав спецпосланник Трампа Кіт Келлог. Після цього Лукашенко звільнив групу політв’язнів включно з одним із лідерів білоруської опозиції Сергієм Тихановським.

Нагадаємо, під час сьогоднішніх переговорів на Алясці Трамп вимагатиме від Путіна припинення вогню. Він вважає, що це "буде жестом доброї волі з боку Росії".

Також у Білому домі назвали склад делегації США на Алясці. Вона вже вирушила на саміт з Росією.