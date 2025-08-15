Вимоги Трампа від Путіна під час переговорів на Алясці

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп під час сьогоднішньої зустрічі на Алясці вимагатиме від російського диктатора Володимира Путіна безумовного припинення вогню між Росією та Україною. Припинення вогню "буде жестом доброї волі з боку Росії".

Про це повідомили CNN двоє європейських дипломатів, знайомих з деталями розмови Дональда Трампа з європейськими лідерами.

Вимоги Трампа

Також джерела повідомляють, що якщо перемовини на Алясці не призведуть до прориву, то Білий дім, ймовірно, погрожуватиме Кремлю вторинними санкціями — штрафними тарифами до 100%, які будуть запроваджені проти країн, що купують російську нафту. Зокрема, найбільшим одержувачем російської нафти є Китай.

Також про такі вимоги Трампа повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в соцмережі Х.

Допис глави МЗС Франції. Фото: скриншот

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він звернеться до Володимира Путіна з проханням про безумовне припинення вогню", — написав він.

Крім того, він додав, що Трамп вимагатиме, щоб будь-які наступні перемовини щодо українських територій відбувалися лише за участі президента України.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що потенційно Трамп може запропонувати Путіну на переговорах. Інші ЗМІ припускають, що Трамп може просувати територіальні поступки від України на користь Росії.

Тим часом на Алясці розгорнули масштабну операцію Секретної служби США для організації охорони обох лідерів, також відомо графік зустрічей.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що сьогоднішня зустріч Трампа та Путіна є важливим "першим кроком".