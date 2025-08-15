Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Переговори на Алясці — що Трамп вимагатиме від Путіна

Переговори на Алясці — що Трамп вимагатиме від Путіна

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 14:49
Вимоги Трампа від Путіна під час переговорів на Алясці
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп під час сьогоднішньої зустрічі на Алясці вимагатиме від російського диктатора Володимира Путіна безумовного припинення вогню між Росією та Україною. Припинення вогню "буде жестом доброї волі з боку Росії".

Про це повідомили CNN двоє європейських дипломатів, знайомих з деталями розмови Дональда Трампа з європейськими лідерами. 

Реклама
Читайте також:

Вимоги Трампа

Також джерела повідомляють, що якщо перемовини на Алясці не призведуть до прориву, то Білий дім, ймовірно, погрожуватиме Кремлю вторинними санкціями — штрафними тарифами до 100%, які будуть запроваджені проти країн, що купують російську нафту. Зокрема, найбільшим одержувачем російської нафти є Китай.

Також про такі вимоги Трампа повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в соцмережі Х.

допис
Допис глави МЗС Франції. Фото: скриншот

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він звернеться до Володимира Путіна з проханням про безумовне припинення вогню", — написав він.

Крім того, він додав, що Трамп вимагатиме, щоб будь-які наступні перемовини щодо українських територій відбувалися лише за участі президента України.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що потенційно Трамп може запропонувати Путіну на переговорах. Інші ЗМІ припускають, що Трамп може просувати територіальні поступки від України на користь Росії. 

Тим часом на Алясці розгорнули масштабну операцію Секретної служби США для організації охорони обох лідерів, також відомо графік зустрічей.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що сьогоднішня зустріч Трампа та Путіна є важливим "першим кроком"

володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації