Главная Новости дня Переговоры на Аляске — что Трамп будет требовать от Путина

Переговоры на Аляске — что Трамп будет требовать от Путина

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 14:49
Требования Трампа от Путина во время переговоров на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп во время сегодняшней встречи на Аляске потребует от российского диктатора Владимира Путина безусловного прекращения огня между Россией и Украиной. Прекращение огня "будет жестом доброй воли со стороны России".

Об этом сообщили CNN двое европейских дипломатов, знакомых с деталями разговора Дональда Трампа с европейскими лидерами.

Читайте также:

Требования Трампа

Также источники сообщают, что если переговоры на Аляске не приведут к прорыву, то Белый дом, вероятно, будет угрожать Кремлю вторичными санкциями — штрафными тарифами до 100%, которые будут введены против стран, покупающих российскую нефть. В частности, крупнейшим получателем российской нефти является Китай.

Также о таких требованиях Трампа сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х.

допис
Сообщение главы МИД Франции. Фото: скриншот

"Президент Трамп четко дал понять, что он обратится к Владимиру Путину с просьбой о безусловном прекращении огня", — написал он.

Кроме того, он добавил, что Трамп потребует, чтобы любые последующие переговоры по украинским территориям происходили только при участии президента Украины.

Напомним, в СМИ появилась информация, что потенциально Трамп может предложить Путину на переговорах. Другие СМИ предполагают, что Трамп может продвигать территориальные уступки от Украины в пользу России.

Тем временем на Аляске развернули масштабную операцию Секретной службы США для организации охраны обоих лидеров, также известен график встреч.

Министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что сегодняшняя встреча Трампа и Путина является важным "первым шагом".

владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
