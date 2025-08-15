Склад делегації США та Росії — хто відправився до Аляски

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

У Білому домі назвали склад делегації Сполучених Штатів Америки на Алясці. Вона вже вирушила на саміт з Росією.

Про це повідомляє Reuters у пʼятницю, 15 серпня.

Склад делегації США

До делегації США увійшли:

державний секретар Марко Рубіо;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лутнік;

спеціальний посланець Стів Віткофф;

прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

начальник апарату Сьюзі Вайлз;

заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

Склад делегації Росії

Крім того, став відомий склад російської делегації на Алясці:

помічник Путіна Юрій Ушаков;

спеціальний посланець Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв;

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

міністр оборони Андрій Бєлоусов;

міністр фінансів Антон Сілуанов.

Нагадаємо, Трамп зробив заяву перед переговорами з Путіним на Алясці. Він наголосив, що "ставки дуже високі".

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер США особисто зустріне Путіна. Крім того, російському диктатору розстелять червону доріжку.