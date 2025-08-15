Відео
У Білому домі назвали склад делегації США на Алясці

У Білому домі назвали склад делегації США на Алясці

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 14:37
Склад делегації США та Росії — хто відправився до Аляски
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

У Білому домі назвали склад делегації Сполучених Штатів Америки на Алясці. Вона вже вирушила на саміт з Росією.

Про це повідомляє Reuters у пʼятницю, 15 серпня.

Склад делегації США

До делегації США увійшли:

  • державний секретар Марко Рубіо;
  • міністр фінансів Скотт Бессент;
  • міністр торгівлі Говард Лутнік;
  • спеціальний посланець Стів Віткофф;
  • прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт;
  • директор ЦРУ Джон Реткліфф;
  • начальник апарату Сьюзі Вайлз;
  • заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

Склад делегації Росії

Крім того, став відомий склад російської делегації на Алясці: 

  • помічник Путіна Юрій Ушаков;
  • спеціальний посланець Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв;
  • міністр закордонних справ Сергій Лавров;
  • міністр оборони Андрій Бєлоусов;
  • міністр фінансів Антон Сілуанов.

Нагадаємо, Трамп зробив заяву перед переговорами з Путіним на Алясці. Він наголосив, що "ставки дуже високі".

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер США особисто зустріне Путіна. Крім того, російському диктатору розстелять червону доріжку.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
