Склад делегації США та Росії — хто відправився до Аляски

У Білому домі назвали склад делегації США на Алясці
Дата публікації: 15 серпня 2025 14:37
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas
У Білому домі назвали склад делегації Сполучених Штатів Америки на Алясці. Вона вже вирушила на саміт з Росією.
Про це повідомляє Reuters у пʼятницю, 15 серпня.
Склад делегації США
До делегації США увійшли:
- державний секретар Марко Рубіо;
- міністр фінансів Скотт Бессент;
- міністр торгівлі Говард Лутнік;
- спеціальний посланець Стів Віткофф;
- прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт;
- директор ЦРУ Джон Реткліфф;
- начальник апарату Сьюзі Вайлз;
- заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.
Склад делегації Росії
Крім того, став відомий склад російської делегації на Алясці:
- помічник Путіна Юрій Ушаков;
- спеціальний посланець Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв;
- міністр закордонних справ Сергій Лавров;
- міністр оборони Андрій Бєлоусов;
- міністр фінансів Антон Сілуанов.
Нагадаємо, Трамп зробив заяву перед переговорами з Путіним на Алясці. Він наголосив, що "ставки дуже високі".
Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер США особисто зустріне Путіна. Крім того, російському диктатору розстелять червону доріжку.
