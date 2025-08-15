Состав делегации США и России — кто отправился на Аляску

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

В Белом доме назвали состав делегации Соединенных Штатов Америки на Аляске. Она уже отправилась на саммит с Россией.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 15 августа.

Реклама

Читайте также:

Состав делегации США

В делегацию США вошли:

государственный секретарь Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

специальный посланник Стив Уиткофф;

пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

начальник аппарата Сьюзи Уайлс;

заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Состав делегации России

Кроме того, стал известен состав российской делегации на Аляске:

помощник Путина Юрий Ушаков;

специальный посланник Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев;

министр иностранных дел Сергей Лавров;

министр обороны Андрей Белоусов;

министр финансов Антон Силуанов.

Напомним, Трамп сделал заявление перед переговорами с Путиным на Аляске. Он подчеркнул, что "ставки очень высокие".

Ранее СМИ сообщали, что лидер США лично встретит Путина. Кроме того, российскому диктатору расстелят красную дорожку.