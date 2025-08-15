Состав делегации США и России — кто отправился на Аляску

В Белом доме назвали состав делегации США на Аляске
Дата публикации 15 августа 2025 14:37
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas
В Белом доме назвали состав делегации Соединенных Штатов Америки на Аляске. Она уже отправилась на саммит с Россией.
Об этом сообщает Reuters в пятницу, 15 августа.
Состав делегации США
В делегацию США вошли:
- государственный секретарь Марко Рубио;
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Лутник;
- специальный посланник Стив Уиткофф;
- пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- начальник аппарата Сьюзи Уайлс;
- заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Состав делегации России
Кроме того, стал известен состав российской делегации на Аляске:
- помощник Путина Юрий Ушаков;
- специальный посланник Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- министр финансов Антон Силуанов.
Напомним, Трамп сделал заявление перед переговорами с Путиным на Аляске. Он подчеркнул, что "ставки очень высокие".
Ранее СМИ сообщали, что лидер США лично встретит Путина. Кроме того, российскому диктатору расстелят красную дорожку.
