Главная Новости дня В Белом доме назвали состав делегации США на Аляске

В Белом доме назвали состав делегации США на Аляске

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 14:37
Состав делегации США и России — кто отправился на Аляску
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

В Белом доме назвали состав делегации Соединенных Штатов Америки на Аляске. Она уже отправилась на саммит с Россией.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 15 августа.

Читайте также:

Состав делегации США

В делегацию США вошли:

  • государственный секретарь Марко Рубио;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Лутник;
  • специальный посланник Стив Уиткофф;
  • пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт;
  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • начальник аппарата Сьюзи Уайлс;
  • заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Состав делегации России

Кроме того, стал известен состав российской делегации на Аляске:

  • помощник Путина Юрий Ушаков;
  • специальный посланник Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • министр обороны Андрей Белоусов;
  • министр финансов Антон Силуанов.

Напомним, Трамп сделал заявление перед переговорами с Путиным на Аляске. Он подчеркнул, что "ставки очень высокие".

Ранее СМИ сообщали, что лидер США лично встретит Путина. Кроме того, российскому диктатору расстелят красную дорожку.

США Дональд Трамп Аляска Белый дом Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
