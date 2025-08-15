Встреча на Аляске — Трамп созвонился с Лукашенко

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Звонок состоялся 15 августа, за несколько часов до саммита на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Реклама

Читайте также:

Разговор Трампа и Лукашенко 15 августа

Перед встречей с Путиным на Аляске, Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко. Он заявил, что диалог был "замечательным" и глава США ждет встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси.

"У меня состоялся замечательный разговор с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем вопрос об освобождении еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим", — написал Трамп.

По его словам, президенты обсудили много тем, в частности, визит Путина на Аляску. Глава США подчеркнул, что "с нетерпением ждет" встречи с Лукашенко в будущем и поблагодарил его за внимание к этому вопросу.

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Отметим, что это был первый прямой контакт между Трампом и Лукашенко.



Как известно, в июне Минск посетил спецпосланник Трампа Кит Келлог. После этого Лукашенко освободил группу политзаключенных, включая одного из лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского.

Напомним, во время сегодняшних переговоров на Аляске Трамп будет требовать от Путина прекращения огня. Он считает, что это "будет жестом доброй воли со стороны России".

Также в Белом доме назвали состав делегации США на Аляске. Она уже отправилась на саммит с Россией.