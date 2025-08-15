Видео
Трамп озвучил ожидания от встречи с Путиным на Аляске

Дата публикации 15 августа 2025 20:12
Переговоры на Аляске — Трамп озвучил ожидания от встречи с Путиным
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучил свои ожидания от встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Американский лидер видит лишь два варианта развития событий.

Об этом он заявил по дороге в Анкоридж (Аляска) в интервью телеканалу Fox News в пятницу, 15 августа.

Читайте также:

Ожидания Трампа от встречи с Путиным

Президент Америки положительно настроен на встречу с главой Кремля и считает, что у Белого дома есть достаточно ресурсов для влияния.

Однако, в случае, если Путин не будет готов к заключению соглашений о мире в Украине, Трамп намерен быстро закончить встречу.

"Думаю, у нас все получится очень хорошо... Наша страна процветает. Мы бьем экономические рекорды... Мы получаем триллионы долларов с тарифов. Мы летим на встречу с Путиным на Аляске. Думаю, все пройдет хорошо, а если нет — быстро вернусь домой", — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил о том, что ожидает немедленного прекращения огня сразу после саммита на Аляске.

А также стало известно, что Путин везет на саммит карту Донетчины с отмеченными путями ДРГ.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
