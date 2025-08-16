Дональд Трамп заявив, що через пару тижнів подумає над підвищенням мит для країн, які купують нафту РФ

Трамп на трапі президентського літака. Фото: Reuters

Після своїх переговорів із диктатором РФ Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що все ще розмірковує про підвищення санкцій проти країн, які купують російську нафту. Лідер США сказав, що повернеться до цього питання.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю FoxNews.

Що заявив Трамп про мита

Трамп заявив, що йому поки не треба думати про відповідні тарифи для країн, які купують російську нафту, зараз, але, можливо, доведеться це зробити "через два-три тижні".

"Ну, через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три, чи щось таке, але зараз нам не потрібно про це думати. Я думаю, знаєте, зустріч пройшла дуже добре", — сказав Трамп.

Китай є найбільшим покупцем російської нафти.

Раніше в інтерв'ю FoxNews Дональд Трамп натякнув, що вже домовився з Путіним про обмін територіями України. Зеленський має піти на угоду, заявив Трамп.

Також Трамп заявив, що замість Зеленського не буде домовлятись з Путіним. Радше він "підготує стіл" для двох президентів.