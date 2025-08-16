Трамп заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки РФ

Трамп та Путін на пресконференції на Алясці. Фото: Reuters

Після зустрічі на Алясці з диктатором РФ Володимиром Путіним, лідер США Дональд Трамп у своєму інтерв'ю журналістам натякнув, що вже домовився з Путіним про обмін територіями України. Зеленський має піти на угоду, каже Трамп.

Про це президент США заявив в інтерв'ю FoxNews.

Що заявив Трамп про "угоду з РФ"

Дональд Трамп заявив, що під час переговорів з Путіним погодився зі своїм російським колегою, що війна в Україні завершиться обміном територіями та певними гарантіями безпеки з боку США.

Відповідаючи на запитання про територіальні поступки України та потенційні гарантії безпеки США, Трамп відповів, що це питання домовленості з Володимиром Путіним.

"Ну, я думаю, що це ті пункти, які ми обговорили, і це ті пункти, щодо яких ми здебільшого дійшли згоди. Насправді я думаю, що ми багато в чому погоджуємося. Можу сказати вам, що зустріч була теплою", — сказав він.

Президент США зазначив, що хоча в Україні дуже хороші й хоробрі солдати та "найкраща зброя США", але все одно з РФ доведеться укласти угоду.

Також Трамп назвав Путіна "сильним хлопцем" і "неймовірно міцним", але сказав, що зустріч пройшла позитивно.

"Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І дивіться, Україна має на це погодитися", — сказав Трамп.

Раніше повідомлялось, що експерти та політики вже дали свою оцінку переговорам Трампа і Путіна. Загальне враження: жодної конкретики чи результатів та, навіть, виграш Путіна.

Також Трамп заявив, що замість Зеленського не буде домовлятись з Путіним. Радше він "підготує стіл" для двох президентів.