Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Землі в обмін на безпеку — Трамп натякнув, що домовився з Путіним

Землі в обмін на безпеку — Трамп натякнув, що домовився з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 05:41
Трамп заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки РФ
Трамп та Путін на пресконференції на Алясці. Фото: Reuters

Після зустрічі на Алясці з диктатором РФ Володимиром Путіним, лідер США Дональд Трамп у своєму інтерв'ю журналістам натякнув, що вже домовився з Путіним про обмін територіями України. Зеленський має піти на угоду, каже Трамп.

Про це президент США заявив в інтерв'ю FoxNews.

Реклама
Читайте також:

Що заявив Трамп про "угоду з РФ"

Дональд Трамп заявив, що під час переговорів з Путіним погодився зі своїм російським колегою, що війна в Україні завершиться обміном територіями та певними гарантіями безпеки з боку США. 

Відповідаючи на запитання про територіальні поступки України та потенційні гарантії безпеки США, Трамп відповів, що це питання домовленості з Володимиром Путіним.

"Ну, я думаю, що це ті пункти, які ми обговорили, і це ті пункти, щодо яких ми здебільшого дійшли згоди. Насправді я думаю, що ми багато в чому погоджуємося. Можу сказати вам, що зустріч була теплою", — сказав він. 

Президент США зазначив, що хоча в Україні дуже хороші й хоробрі солдати та "найкраща зброя США", але все одно з РФ доведеться укласти угоду. 

Також Трамп назвав Путіна "сильним хлопцем" і "неймовірно міцним", але сказав, що зустріч пройшла позитивно.

"Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І дивіться, Україна має на це погодитися", — сказав Трамп.

Раніше повідомлялось, що експерти та політики вже дали свою оцінку переговорам Трампа і Путіна. Загальне враження: жодної конкретики чи результатів та, навіть, виграш Путіна.

Також Трамп заявив, що замість Зеленського не буде домовлятись з Путіним. Радше він "підготує стіл" для двох президентів.

США володимир путін переговори Дональд Трамп угода війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації