Главная Новости дня Земли в обмен на безопасность — Трамп намекнул на договор с РФ

Земли в обмен на безопасность — Трамп намекнул на договор с РФ

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 05:41
Трамп заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки РФ
Трамп и Путин на пресс-конференции на Аляске. Фото: Reuters

После встречи на Аляске с диктатором РФ Владимиром Путиным, лидер США Дональд Трамп в своем интервью журналистам намекнул, что уже договорился с Путиным об обмене территориями Украины. Зеленский должен пойти на сделку, говорит Трамп.

Об этом президент США заявил в интервью FoxNews.

Читайте также:

Что заявил Трамп о "сделке с РФ"

Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с Путиным согласился со своим российским коллегой, что война в Украине завершится обменом территориями и определенными гарантиями безопасности со стороны США.

Отвечая на вопрос о территориальных уступках Украины и потенциальных гарантиях безопасности США, Трамп ответил, что это вопрос договоренности с Владимиром Путиным.

"Ну, я думаю, что это те пункты, которые мы обсудили, и это те пункты, по которым мы в основном пришли к согласию. На самом деле я думаю, что мы во многом согласны. Могу сказать вам, что встреча была теплой", — сказал он.

Президент США отметил, что хотя в Украине очень хорошие и храбрые солдаты и "лучшее оружие США", но все равно с РФ придется заключить соглашение.

Также Трамп назвал Путина "сильным парнем" и "невероятно крепким", но сказал, что встреча прошла положительно.

"Я думаю, что мы достаточно близки к концу. И смотрите, Украина должна на это согласиться", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что эксперты и политики уже дали свою оценку переговорам Трампа и Путина. Общее впечатление: никакой конкретики или результатов и даже выигрыш Путина.

Также Трамп заявил, что вместо Зеленского не будет договариваться с Путиным. Скорее он "подготовит стол" для двух президентов.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп соглашение война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
