Дональд Трамп на десять балів оцінив переговори з Путіним, хоча про припинення вогню не вдалось домовитись

Після кількох днів напруженої роботи пресконференція Трампа і Путіна тривала лише кілька хвилин. Самі переговори були менш як три години й на них не вдалось домовитись про припинення вогню, але президент США назвав зустріч непоганою.

Про оцінку переговорів самим Трампом повідомляє агенція Reuters.

Як Трамп описав результат переговорів з Путіним

За словами американського президента, сторони погодилися з "багатьма пунктами", але деякі залишилися невирішеними.

"Один з них, мабуть, найважливіший", – сказав Трамп.

Скоріше за все, зазначає Reuters, мова йде про припинення вогню на фронті, адже про таку угоду чи домовленість на пресконференції не йшлося.

Трамп сказав журналістам, що далі він зателефонує лідерам НАТО та президентові України Володимиру Зеленському.

"Зрештою, це залежить від них", – сказав Трамп, нібито говорячи про Зеленського, пише Reuters.

Також після зустрічі з Путіним Трамп заявив Fox News, що він поставив "сьогодні 10" за шкалою від одного до десяти цієї зустрічі з російським диктатором.

Літаки обох президентів вже покинули Аляску. До речі, був скасований святковий обід.

Раніше повідомлялось, що на пресконференції за підсумками переговорів Трамп і Путін не заявили про жодну угоду. Крім того, президенти відмовились відповідати на питання преси.

Раніше повідомлялось про ексклюзивне інтерв'ю Трампа FoxNews. В ньому президент США, що невдовзі, можливо, станеться зустріч між Путіним та Зеленським.