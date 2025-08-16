Дональд Трамп на десять баллов оценил переговоры с Путиным, хотя о прекращении огня не удалось договориться

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с диктатором РФ Путиным. Фото: Reuters

После нескольких дней напряженной работы пресс-конференция Трампа и Путина длилась всего несколько минут. Сами переговоры были менее трех часов и на них не удалось договориться о прекращении огня, но президент США назвал встречу неплохой.

Об оценке переговоров самим Трампом сообщает агентство Reuters.

Реклама

Читайте также:

Как Трамп описал результат переговоров с Путиным

По словам американского президента, стороны согласились со "многими пунктами", но некоторые остались нерешенными.

"Один из них, пожалуй, самый важный", — сказал Трамп.

Скорее всего, отмечает Reuters, речь идет о прекращении огня на фронте, ведь о таком соглашении или договоренности на пресс-конференции речь не шла.

Трамп сказал журналистам, что дальше он позвонит лидерам НАТО и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"В конце концов, это зависит от них", — сказал Трамп, якобы говоря о Зеленском, пишет Reuters.

Также после встречи с Путиным Трамп заявил Fox News, что он поставил "сегодня 10" по шкале от одного до десяти этой встрече с российским диктатором.

Самолеты обоих президентов уже покинули Аляску. Кстати, был отменен праздничный обед.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции по итогам переговоров Трамп и Путин не заявили ни об одном соглашении. Кроме того, президенты отказались отвечать на вопросы прессы.

Ранее сообщалось об эксклюзивном интервью Трампа FoxNews. В нем президент США, что вскоре, возможно, произойдет встреча между Путиным и Зеленским.