За підсумками переговорів на Алясці не укладено жодної угоди, але Путін погодився на безпеку України

На Алясці завершились переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним. В цілому, результат переговорів можна схарактеризувати, як "домовились домовлятись", але є й цікаві ознаки, про які йшлося.

Визнання безпеки України та зустріч у Москві

Як зазначили журналісти США, Путіну дали можливість відкрити підсумкову пресконференцію, що зазвичай робить президент країни (в такому випадку це мав робити Трамп).

А ні Трамп, а ні Путін не заявили про жодну угоду між собою чи про припинення вогню на фронті. Крім того, президенти відмовились відповідати на питання преси.

Проте під час своєї промови Путін заявив, що готовий працювати над безпекою України.

"І я погоджуюся з президентом Трампом, як він сьогодні сказав, що, звичайно, безпека України також має бути забезпечена. Звичайно, ми готові над цим працювати", — сказав диктатор РФ.

Проте Путін не забув свої старі мантри про "єдиний народ". Він заявив журналістам, що "ми завжди вважали український народ, і я неодноразово це казав, братнім народом".

Також диктатор РФ цинічно зауважив, що для Росії все що відбувається в Україні "справжня трагедія".

Також Путін запросив Трампа до Москви, а той сказав, що "цілком можливо, що це станеться".

Своєю чергою президент США заявив, що сторони погодилися з "багатьма пунктами", але деякі залишилися невирішеними. Далі Трамп збирається телефонувати союзникам з НАТО та Володимиру Зеленському.

Раніше повідомлялось про ексклюзивне інтерв'ю Трампа FoxNews. В ньому президент США, що невдовзі, можливо, станеться зустріч між Путіним та Зеленським.

Також ми повідомляли, що під час переговорів американські журналісти наполегливо питали у Путіна про вбивства українців. Той посміхався і щось кричав у відповідь.