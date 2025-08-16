По итогам переговоров на Аляске не заключено ни одного соглашения, но Путин согласился на безопасность Украины

Диктатор РФ Путин на Аляске. Фото: Reuters

На Аляске завершились переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. В целом, результат переговоров можно охарактеризовать, как "договорились договариваться", но есть и интересные признаки, о которых шла речь.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Признание безопасности Украины и встреча в Москве

Трамп и Путин на итоговой пресс-конференции. Фото: Reuters

Как отметили журналисты США, Путину дали возможность открыть итоговую пресс-конференцию, что обычно делает президент страны (в таком случае это должен был делать Трамп).

А ни Трамп, ни Путин не заявили ни о каком соглашении между собой или о прекращении огня на фронте. Кроме того, президенты отказались отвечать на вопросы прессы.

Однако во время своей речи Путин заявил, что готов работать над безопасностью Украины.

"И я согласен с президентом Трампом, как он сегодня сказал, что, конечно, безопасность Украины также должна быть обеспечена. Конечно, мы готовы над этим работать", — сказал диктатор РФ.

Однако Путин не забыл свои старые мантры о "едином народе". Он заявил журналистам, что "мы всегда считали украинский народ, и я неоднократно это говорил, братским народом".

Также диктатор РФ цинично заметил, что для России все происходящее в Украине "настоящая трагедия".

Также Путин пригласил Трампа в Москву, а тот сказал, что "вполне возможно, что это произойдет".

В свою очередь президент США заявил, что стороны согласились со "многими пунктами", но некоторые остались нерешенными. Далее Трамп собирается звонить союзникам по НАТО и Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось об эксклюзивном интервью Трампа FoxNews. В нем президент США, что вскоре, возможно, произойдет встреча между Путиным и Зеленским.

Также мы сообщали, что во время переговоров американские журналисты настойчиво спрашивали у Путина об убийствах украинцев. Тот улыбался и что-то кричал в ответ.