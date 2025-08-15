Путін щось прокричав журналістам на питання про вбивства українців

Путін кричить щось журналістам на зустрічі з Трампом. Фото: Кадр з відео

Під час переговорів президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна американські журналісти наполегливо питали у Путіна про вбивства українців. Проте через цю настирливість пресу вигнали із зустрічі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як Путін кричав на журналістів на Алясці

Перші питання пролунали під час зустрічі двох президентів ще на аеродромі. Коли Трамп та Путін йшли по червоному килиму впродовж почесного караулу, журналісти англійською стали питати Путіна про вбивства українців.

Проте диктатор РФ удав, що нічого не розчув і потрусив плечима. Трамп йому щось сказав, але преса не почула відповіді.

Наступного разу журналісти осаджували Путіна вже у залі для переговорів. Піднявся галас і пресу настирливо попросили покинути приміщення, а сам Путін, приклавши руки до рота у вигляді мегафона, щось почав кричати, але через гомін ніхто нічого не почув.

Невідомо, чи зрозумів питання Путін, але питання журналістів викликало у нього посмішку.

Нагадаємо, в ці хвилини на Алясці розпочалися переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Вони пройдуть у зміненому форматі — "три на три".

Нагадаємо, що перед цим Путін та Трамп зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон та потиснули один одному руки.