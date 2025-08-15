Путин что-то прокричал журналистам на вопрос об убийствах украинцев

Путин кричит что-то журналистам на встрече с Трампом. Фото: Кадр из видео

Во время переговоров президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина американские журналисты настойчиво спрашивали у Путина об убийствах украинцев. Однако из-за этой назойливости прессу выгнали со встречи.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Как Путин кричал на журналистов на Аляске

Первые вопросы прозвучали во время встречи двух президентов еще на аэродроме. Когда Трамп и Путин шли по красному ковру в течение почетного караула, журналисты на английском стали спрашивать Путина об убийствах украинцев.

Однако диктатор РФ сделал вид, что ничего не расслышал и пожал плечами. Трамп ему что-то сказал, но пресса не услышала ответа.

В следующий раз журналисты осаждали Путина уже в зале для переговоров. Поднялся шум и прессу настоятельно попросили покинуть помещение, а сам Путин, приложив руки ко рту в виде мегафона, что-то начал кричать, но из-за шума никто ничего не услышал.

Неизвестно, понял ли вопрос Путин, но вопрос журналистов вызвал у него улыбку.

Напомним, в эти минуты на Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Они пройдут в измененном формате — "три на три".

Напомним, что перед этим Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон и пожали друг другу руки.