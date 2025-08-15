Відео
Трамп і Путін зустрілися на Алясці — перші кадри

Трамп і Путін зустрілися на Алясці — перші кадри

Ua en ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 22:20
Переговори на Алясці — Трамп і Путін зустрілися в Анкориджі
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися на Алясці. Вони потиснули один одному руки в аеропорту в Анкориджі.

Трамп і Путін зустрілися в Анкориджі

Американський президент зустрівся із очільником Кремля на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Трамп прибув до Анкориджа на 30 хвилин раніше за Путіна та чекав на його приземлення в своєму літаку.

Дональд Трамп. Фото: кадр з відео

Російського диктатора в аеропорту зустрічали із червоним хідником.

Путін прибув на Аляску
Володимир Путін. Фото: кадр з відео

Крім того, трамп вирішив продемонструвати військову міць — на злітному полі вишикувалися численні стелс-винищувачі F-22 Raptor з почесним караулом.

При зустрічі Трамп і Путін були налаштовані доброзичливо один до одного та потиснули руки.

Дональд Трамп і Володимир Путін потиснули руки
Володимир Путін і Дональд трамп потиснули руки. Фото: Reuters

Після цього Трамп і Путін сіли у президентське авто на вирушили до місця проведення саміту. Під час поїздки американський лідер і глава Кремля вели бесіду.

Як стало відомо раніше, Путін привіз на зустріч із Трампом карту Донеччини, щоб показати "успіхи РФ" на фронті.

А також в Офісі Президента озвучили головні критерії оцінки перемовин Путіна і Трампа.

росія США володимир путін Дональд Трамп зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
