Переговори на Алясці — Трамп і Путін зустрілися в Анкориджі

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися на Алясці. Вони потиснули один одному руки в аеропорту в Анкориджі.

Трамп і Путін зустрілися в Анкориджі

Американський президент зустрівся із очільником Кремля на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Трамп прибув до Анкориджа на 30 хвилин раніше за Путіна та чекав на його приземлення в своєму літаку.

Російського диктатора в аеропорту зустрічали із червоним хідником.

Крім того, трамп вирішив продемонструвати військову міць — на злітному полі вишикувалися численні стелс-винищувачі F-22 Raptor з почесним караулом.

При зустрічі Трамп і Путін були налаштовані доброзичливо один до одного та потиснули руки.

Після цього Трамп і Путін сіли у президентське авто на вирушили до місця проведення саміту. Під час поїздки американський лідер і глава Кремля вели бесіду.

Як стало відомо раніше, Путін привіз на зустріч із Трампом карту Донеччини, щоб показати "успіхи РФ" на фронті.

А також в Офісі Президента озвучили головні критерії оцінки перемовин Путіна і Трампа.