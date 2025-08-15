Переговоры на Аляске — Трамп и Путин встретились в Анкоридже

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились на Аляске. Они пожали друг другу руки в аэропорту Анкориджа.

Трамп и Путин встретились в Анкоридже

Американский президент встретился с главой Кремля на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Трамп прибыл в Анкоридж на 30 минут раньше Путина и ждал его приземления в своем самолете.

Реклама

Читайте также:

Дональд Трамп. Фото: кадр из видео

Российского диктатора в аэропорту встречали с красной дорожкой.

Владимир Путин. Фото: кадр из видео

Кроме того, трамп решил продемонстрировать военную мощь — на взлетном поле выстроились многочисленные стелс-истребители F-22 Raptor с почетным караулом.

При встрече Трамп и Путин были настроены доброжелательно друг к другу и пожали руки.

Владимир Путин и Дональд трамп пожали руки. Фото: Reuters

После этого Трамп и Путин сели в президентское авто и отправились к месту проведения саммита. Во время поездки американский лидер и глава Кремля вели беседу.

Как стало известно ранее, Путин привез на встречу с Трампом карту Донетчины, чтобы показать "успехи РФ" на фронте.

А также в Офисе Президента озвучили главные критерии оценки переговоров Путина и Трампа.