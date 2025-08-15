Зустріч Путіна і Трампа на Алясці — Подоляк назвав критерії оцінки переговорів

Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк озвучив, як Україна оцінюватиме результат зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Є три головні критерії.

Про це радник заявив у своєму Telegram у п'ятницю, 15 серпня.

Як Офіс Президента оцінюватиме зустріч Путіна і Трампа

Першочерговою йдеться про негайне, безумовне та повне припинення вогню, а також узгодження з Україною та Європою принципів подальшого мирного процесу без права вето з боку Москви, включно зі створенням реального тристороннього формату переговорів.

Крім того, в Україна прагне побачити чіткий сигнал усім країнам, які отримують російські ресурси, про те, що підтримка війни призведе до ізоляції та втрати ринків, зокрема через тиск санкцій.

"Ані торгу територіями, ані особливих статусів для окупованих районів. Спершу припиняють умирати люди, потім розпочинається політика. Очевидно, що Президент Трамп хоче покинути Аляску миротворцем, а не статистом у чужому (читай — російському) сценарії. Це можливо лише тоді, коли перший пункт про припинення вогню буде виконано буквально за години. Інакше мають автоматично вмикатися жорсткі інструменти тиску", — наголосив Подоляк.

Заява Михайла Подоляка. Фото: скриншот повідомлення з Telegram

Зазначимо, що раніше Дональд Трамп озвучив свої очікування від переговорів із Путним на Алясці.

А також Володимир Зеленський у своєму відеозверненні відреагував на російську удари по Україні в день зустрічі в Анкориджі.