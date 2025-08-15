Встреча Путина и Трампа на Аляске — Подоляк назвал критерии оценки переговоров

Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк озвучил, как Украина будет оценивать результат встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Есть три главных критерия.

Об этом советник заявил в своем Telegram в пятницу, 15 августа.

Как Офис Президента будет оценивать встречу Путина и Трампа

Первоочередной речь идет о немедленном, безусловном и полном прекращении огня, а также согласовании с Украиной и Европой принципов дальнейшего мирного процесса без права вето со стороны Москвы, включая создание реального трехстороннего формата переговоров.

Кроме того, в Украине хотят увидеть четкий сигнал всем странам, которые получают российские ресурсы, о том, что поддержка войны приведет к изоляции и потере рынков, в частности из-за давления санкций.

"Ни торга территориями, ни особых статусов для оккупированных районов. Сначала прекращают умирать люди, потом начинается политика. Очевидно, что Президент Трамп хочет покинуть Аляску миротворцем, а не статистом в чужом (читай — российском) сценарии. Это возможно только тогда, когда первый пункт о прекращении огня будет выполнен буквально за часы. Иначе должны автоматически включаться жесткие инструменты давления", — подчеркнул Подоляк.

Заявление Михаила Подоляка. Фото: скриншот сообщения из Telegram

