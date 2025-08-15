Відео
Головна Новини дня Зеленський відреагував на удари РФ у день саміту Путіна і Трампа

Зеленський відреагував на удари РФ у день саміту Путіна і Трампа

Ua en ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 19:29
Володимир Зеленський відреагував на удари РФ по Україні у день саміту на Алясці — звернення президента
Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари РФ по Україні у день зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Глава держави зауважив, що це і є справжнім показником прагнення Росії до миру.

Про це президент заявив у своєму вечірньому зверненні у п'ятницю, 15 серпня.

Читайте також:

Звернення Володимира Зеленського

Президент наголосив, що удари РФ по цивільних мешканцях України є показником того, що насправді у Кремлі не прагнуть миру.

"Отримую доповіді від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде Путін. Отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми — російський удар по центральному ринку. Дніпровщина —  удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина — свідомі російські удари. Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить", — сказав Зеленський.

Лідер країни вкотре підкреслив, що Україна готова до справедливого завершення війни та сподівається на підтримку західних партнерів.

"Напередодні ми обговорили зі Сполученими Штатами Америки, із європейцями, що дійсно може спрацювати. Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати —  росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запланував зустріч з Емманюелем Макроном після саміту на Алясці.

А також раніше Дональд Трамп висловився про територіальні поступки України у переговорах з РФ.

Володимир Зеленський переговори обстріли звернення війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
