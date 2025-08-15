Війна в Україні — Трамп зробив заяву про поступки територіями

Дональд Трамп летить на Аляску для переговорів. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки. Однак він дає нашій країні можливість самі обрати, які території віддати.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із пресою на борту президентського літака.

Чи буде віддати Україна свої території

Трамп підтвердив, що обговорюватиме з Путіним обмін територіями в Україні. Коли журналісти запитали, чи на порядку денному територіальні обміни і чи будуть сьогодні на саміті порушувати це питання, президент США відповів, що так.

"Так, обговоримо, але рішення за Україною, і я вірю, вони вирішать правильно. Які території Україна віддасть — вона вирішить сама, я дам їй таку можливість", — підкреслив Трамп.

Нагадаємо, Трамп вже вилетів на Аляску для переговорів з Володимиром Путіним. Тема зустрічі: завершення війни в Україні.

Під час цієї розмови президент США вимагатиме від очільника Кремля припинення вогню між Росією та Україною. Крім того, Трамп вимагатиме, щоб будь-які наступні перемовини щодо українських територій відбувалися лише за участі президента України.

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що сьогоднішня зустріч Трампа та Путіна є важливим "першим кроком".