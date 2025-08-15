Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна вирішить сама — Трамп про поступки територіями

Україна вирішить сама — Трамп про поступки територіями

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 15:49
Війна в Україні — Трамп зробив заяву про поступки територіями
Дональд Трамп летить на Аляску для переговорів. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки. Однак він дає нашій країні можливість самі обрати, які території віддати.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із пресою на борту президентського літака.

Реклама
Читайте також:

Чи буде віддати Україна свої території

Трамп підтвердив, що обговорюватиме з Путіним обмін територіями в Україні. Коли журналісти запитали, чи на порядку денному територіальні обміни і чи будуть сьогодні на саміті порушувати це питання, президент США відповів, що так. 

"Так, обговоримо, але рішення за Україною, і я вірю, вони вирішать правильно. Які території Україна віддасть — вона вирішить сама, я дам їй таку можливість", — підкреслив Трамп. 

Нагадаємо, Трамп вже вилетів на Аляску для переговорів з Володимиром Путіним. Тема зустрічі: завершення війни в Україні.

Під час цієї розмови президент США вимагатиме від очільника Кремля припинення вогню між Росією та Україною. Крім того, Трамп вимагатиме, щоб будь-які наступні перемовини щодо українських територій відбувалися лише за участі президента України.

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що сьогоднішня зустріч Трампа та Путіна є важливим "першим кроком"

переговори Дональд Трамп перемир'я окупація війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації