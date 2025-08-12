Поступки територіями задля миру — Сибіга різко висловився

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на територіальні поступки. За його словами, усі відповіді ні подібні питання є в нашій Конституції.

Про це Андрій Сибіга сказав час пресконференції за підсумками зустрічі з очільником МЗС Чехії 12 серпня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Що каже Сибіга про територіальні поступки

Сибіга підкреслив, що президент Володимир Зеленський публічно та чітко відповів на питання щодо поступок українськими територіями. За словами міністра, відповіді на подібні питання також є у Конституції.

"Україна прагне справедливого і сталого миру, базованого на статуті ООН і нормах Міжнародного права. Жодної політики умиротворення та "Мюнхен-2 чи друга Ялта", як цього прагне Путін", — сказав очільник МЗС України.

Сибіга вважає, що світ має протидіяти цьому спільними зусиллями та гострою реакцією, адже Путін тестує нас. Урядовець наголосив, що будь-який прояв слабкості чи нерішучості — це джерело сили для російського диктатора. Тому, позиція має бути тверда, аби наближати сталий мир для України.

"Ми маємо наближати сталий мир для України, а на цьому етапі потрібно зосередитися на режимі припинення вогню. Це той фундаментальний крок, який відкриє дорогу для подальших переговорів у будь-якому форматі та будь-якій географії, українська сторона до цього готова", — звернув увагу міністр.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відповів, на що доведеться піти Україні для мирної угоди. Він вважає, що прийдеться "поступитись територіями".

Водночас Володимир Зеленський різко відповів на таку пропозицію. За його словами, дарувати свою землю окупанту українці не будуть.