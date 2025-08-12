Уступки территориями ради мира — Сибига резко высказался

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки. По его словам, все ответы ни подобные вопросы есть в нашей Конституции.

Об этом Андрей Сибига сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Чехии 12 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что говорит Сибига о территориальных уступках

Сибига подчеркнул, что президент Владимир Зеленский публично и четко ответил на вопрос об уступках украинскими территориями. По словам министра, ответы на подобные вопросы также есть в Конституции.

"Украина стремится к справедливому и устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах Международного права. Никакой политики умиротворения и "Мюнхен-2 или вторая Ялта", как этого хочет Путин", — сказал глава МИД Украины.

Сибига считает, что мир должен противодействовать этому совместными усилиями и острой реакцией, ведь Путин тестирует нас. Чиновник подчеркнул, что любое проявление слабости или нерешительности — это источник силы для российского диктатора. Поэтому, позиция должна быть твердая, чтобы приближать устойчивый мир для Украины.

"Мы должны приближать устойчивый мир для Украины, а на этом этапе нужно сосредоточиться на режиме прекращения огня. Это тот фундаментальный шаг, который откроет дорогу для дальнейших переговоров в любом формате и любой географии, украинская сторона к этому готова", — обратил внимание министр.

Напомним, ранее Дональд Трамп ответил, на что придется пойти Украине для мирного соглашения. Он считает, что придется "уступить территориями".

В то же время Владимир Зеленский резко ответил на такое предложение. По его словам, дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.