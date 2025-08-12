Уступки территориями ради мира — Сибига резко высказался

Сибига резко ответил на предложение об уступках территориями
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки. По его словам, все ответы ни подобные вопросы есть в нашей Конституции.
Об этом Андрей Сибига сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Чехии 12 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.
Что говорит Сибига о территориальных уступках
Сибига подчеркнул, что президент Владимир Зеленский публично и четко ответил на вопрос об уступках украинскими территориями. По словам министра, ответы на подобные вопросы также есть в Конституции.
"Украина стремится к справедливому и устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах Международного права. Никакой политики умиротворения и "Мюнхен-2 или вторая Ялта", как этого хочет Путин", — сказал глава МИД Украины.
Сибига считает, что мир должен противодействовать этому совместными усилиями и острой реакцией, ведь Путин тестирует нас. Чиновник подчеркнул, что любое проявление слабости или нерешительности — это источник силы для российского диктатора. Поэтому, позиция должна быть твердая, чтобы приближать устойчивый мир для Украины.
"Мы должны приближать устойчивый мир для Украины, а на этом этапе нужно сосредоточиться на режиме прекращения огня. Это тот фундаментальный шаг, который откроет дорогу для дальнейших переговоров в любом формате и любой географии, украинская сторона к этому готова", — обратил внимание министр.
Напомним, ранее Дональд Трамп ответил, на что придется пойти Украине для мирного соглашения. Он считает, что придется "уступить территориями".
В то же время Владимир Зеленский резко ответил на такое предложение. По его словам, дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.
Читайте Новини.LIVE!