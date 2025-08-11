Україні доведеться поступитися територіями РФ — заява Рютте

Генсенк НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саміт між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, який відбудеться 15 серпня, стане своєрідним тестом на серйозність російського диктатора. Вони будуть обговорювати не тільки території, а й торкнуться питання гарантій безпеки.

Про це повідомляє ABC News.

Що каже Рютте про окуповані території України

Рютте зазначив, що наступна п'ятниця буде дуже важливою, оскільки тоді перевірять, наскільки серйозно налаштований Путін покласти край війні в Україні. Водночас він наголосив, що Україна має вирішувати своє майбутнє самостійно.

"Що стосується повномасштабних переговорів, то сподіваймося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі. Йтиметься про територію. Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка самостійно вирішує своє геополітичне майбутнє — звичайно, без будь-яких обмежень щодо чисельності своїх збройних сил. А для НАТО — не мати обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", — сказав генсек.

За його словами, Трамп понад усе хоче припинити війну в Україні, але РФ зараз контролює частину українських територій. Тому питання полягатиме, "в якому напрямку рухатися після припинення вогню, включаючи те, що це означає з погляду гарантій безпеки для України".

"Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре", — зазначив Марк Рютте.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що в мирній угоді щодо України варто очікувати обмін територіями. Він вважає, що це буде "на благо обох сторін".

Крім того, президент США наголошував, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати. За його словами, обидві сторони мають піти на поступки.

Водночас Володимир Зеленський різко відповів, чи віддасть Україна свої землі заради миру. Президент наголосив, що відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції.