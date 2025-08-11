Украине придется уступить территории РФ — заявление Рютте

Рютте допустил, что Украине придется уступить территории
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоится 15 августа, станет своеобразным тестом на серьезность российского диктатора. Они будут обсуждать не только территории, но и коснутся вопроса гарантий безопасности.
Об этом сообщает ABC News.
Что говорит Рютте об оккупированных территориях Украины
Рютте отметил, что следующая пятница будет очень важной, поскольку тогда проверят, насколько серьезно настроен Путин положить конец войне в Украине. В то же время он подчеркнул, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно.
"Что касается полномасштабных переговоров, то надеемся, что пятница станет важным шагом в этом процессе. Речь будет идти о территории. Речь будет идти, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое самостоятельно решает свое геополитическое будущее — конечно, без каких-либо ограничений по численности своих вооруженных сил. А для НАТО — не иметь ограничений по нашему присутствию на восточном фланге", — сказал генсек.
По его словам, Трамп больше всего хочет прекратить войну в Украине, но РФ сейчас контролирует часть украинских территорий. Поэтому вопрос будет заключаться, "в каком направлении двигаться после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины".
"Когда речь идет о вопросах территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое признание де-юре", — отметил Марк Рютте.
Напомним, недавно Трамп заявил, что в мирном соглашении по Украине стоит ожидать обмен территориями. Он считает, что это будет "на благо обеих сторон".
Кроме того, президент США отмечал, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать. По его словам, обе стороны должны пойти на уступки.
В то же время Владимир Зеленский резко ответил, отдаст ли Украина свои земли ради мира. Президент подчеркнул, что ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции.
Читайте Новини.LIVE!