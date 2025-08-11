Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рютте допустил, что Украине придется уступить территории

Рютте допустил, что Украине придется уступить территории

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 11:53
Украине придется уступить территории РФ — заявление Рютте
Генсенк НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоится 15 августа, станет своеобразным тестом на серьезность российского диктатора. Они будут обсуждать не только территории, но и коснутся вопроса гарантий безопасности.

Об этом сообщает ABC News.

Реклама
Читайте также:

Что говорит Рютте об оккупированных территориях Украины

Рютте отметил, что следующая пятница будет очень важной, поскольку тогда проверят, насколько серьезно настроен Путин положить конец войне в Украине. В то же время он подчеркнул, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно.

"Что касается полномасштабных переговоров, то надеемся, что пятница станет важным шагом в этом процессе. Речь будет идти о территории. Речь будет идти, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое самостоятельно решает свое геополитическое будущее — конечно, без каких-либо ограничений по численности своих вооруженных сил. А для НАТО — не иметь ограничений по нашему присутствию на восточном фланге", — сказал генсек.

По его словам, Трамп больше всего хочет прекратить войну в Украине, но РФ сейчас контролирует часть украинских территорий. Поэтому вопрос будет заключаться, "в каком направлении двигаться после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины".

"Когда речь идет о вопросах территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое признание де-юре", — отметил Марк Рютте.

Напомним, недавно Трамп заявил, что в мирном соглашении по Украине стоит ожидать обмен территориями. Он считает, что это будет "на благо обеих сторон".

Кроме того, президент США отмечал, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать. По его словам, обе стороны должны пойти на уступки.

В то же время Владимир Зеленский резко ответил, отдаст ли Украина свои земли ради мира. Президент подчеркнул, что ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции.

перемирие оккупация Марк Рютте война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации